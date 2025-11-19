Elezioni in Provincia, i Civici lanciano l’appello: “Serve un tavolo di dialogo per un candidato condiviso”

Un “tavolo di dialogo e condivisione” tra le tre forze consiliari, da avviare entro il 30 novembre 2025

LECCO — In vista della prossima elezione del Presidente della Provincia di Lecco, prevista tramite votazione di secondo livello riservata agli amministratori dei comuni del territorio, il gruppo consiliare Civici per la Provincia rompe gli indugi e presenta ufficialmente la propria proposta di percorso politico-istituzionale.

Riuniti in assemblea il 18 novembre, i Civici hanno analizzato lo scenario attuale e discusso la strategia da mettere in campo in vista della consultazione che designerà il successore alla guida di Villa Locatelli. L’elezione interesserà esclusivamente i consiglieri comunali e i sindaci dei Comuni della provincia, chiamati alle urne nel seggio provinciale.

Secondo i Civici per la Provincia, la priorità assoluta è tentare la strada della collaborazione tra i tre gruppi presenti in Consiglio provinciale, così composti:

6 consiglieri dell’area di centrodestra

1 consigliere dei Civici per la Provincia

5 consiglieri dell’area di centrosinistra

Il gruppo civico ritiene infatti “che un’ampia intesa politica possa garantire stabilità istituzionale e una gestione equilibrata delle deleghe e delle funzioni, nell’interesse dell’intero territorio provinciale”.

Nel comunicato diffuso agli amministratori e ai cittadini, i Civici elencano i punti cardine del percorso proposto: individuazione di un candidato unitario, espressione di equilibrio e inclusività; adozione di un nuovo metodo di dialogo, più aperto e omogeneo, con Comuni e territori; definizione di idee programmatiche concrete, innovative e con visione strategica; distribuzione proporzionale delle deleghe tra i consiglieri provinciali; piena valorizzazione dei servizi forniti dalla Provincia a supporto dei Comuni”.

Il documento, inviato ai consiglieri comunali elettori, vuole essere al tempo stesso uno strumento di informazione e un appello politico. Forte del “peso elettorale equilibrato” emerso dalle ultime votazioni provinciali, il gruppo Civici per la Provincia propone formalmente l’apertura di un “tavolo di dialogo e condivisione” tra le tre forze consiliari, da avviare entro il 30 novembre 2025. “Riteniamo che questa rappresenti la prima opzione da considerare in modo serio e concreto — scrivono i Civici — e confidiamo nella piena adesione delle altre forze politiche”.Resta ora da capire come risponderanno centrosinistra e centrodestra all’invito, e se il progetto di un candidato condiviso potrà effettivamente prendere forma nelle prossime settimane decisive per il futuro dell’ente provinciale.