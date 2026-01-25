Elezioni provinciali, dalla Sinistra l’analisi di risultati e prospettive

Dal Partito Democratico e Sinistra Italiana il grazie a Fabio Vergani per l’impegno

LECCO – In merito all’esito delle elezioni provinciali, il Partito Democratico di Lecco interviene con una nota del segretario provinciale Manuel Tropenscovino, che analizza il risultato e traccia le prospettive future del centrosinistra lecchese.

“Innanzitutto buon lavoro alla Presidente. Spero che nei 44.000 voti ponderati possa comunque comprendere la necessità di un ascolto trasversale, centinaia di amministratori.

In una elezione chiusa come questa le ragioni sbiadiscono, il dato è che sono riusciti a portare tutti i loro amministratori a votare. Noi dobbiamo avere la capacità nei prossimi anni di investire in territori che meriterebbero più attenzione. La nostra opposizione non cambierà dentro e soprattutto fuori il consiglio provinciale. Un ringraziamento va alla disponibilità del Sindaco Vergani, le istanze che ha rappresentato continueranno ad essere i nostri obiettivi. Spero lo possano essere all’interno di un nuovo centro-sinistra lecchese, che da questa esperienza tutti capiscano che si può essere competitivi solo tutti insieme, un’alleanza territoriale vera, sui contenuti. C’è un lungo percorso da fare ma penso ci siano le basi. Considero anche importante il fatto che abbiamo certificato come ci siano personaggi più impegnati a fare perdere, ai loro strettissimi interessi personali, che non a pensare al bene del territorio. Ho letto dichiarazioni imbarazzanti in queste settimane, che niente hanno a che vedere con chi dovrebbe rappresentare il nuovo e il futuro della rappresentanza politica. La poca chiarezza di Azione, dei tre lecchesi di Orizzonte per Lecco, dei Sindaci e non solo che si sono dimostrati quinta colonna della destra, non andando a votare o votando direttamente di là, ci dicono anche da chi non dobbiamo ripartire.

Al contrario sappiamo bene, quindi, da dove ripartire per dare voce a centinaia di amministratori della Provincia”.