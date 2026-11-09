Elezioni provinciali, Forza Italia Lecco schiera il sostegno a Bosio e Milani

Il segretario provinciale Gagliardi annuncia il pieno appoggio ai due amministratori candidati nella lista di centrodestra

LECCO – Forza Italia scende in campo a sostegno di Silvia Bosio e Alessandro Milani in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco. A ribadire la posizione del movimento è il segretario provinciale Roberto Gagliardi, che esprime il pieno appoggio ai due candidati inseriti nella lista di centrodestra e richiama l’importanza di rafforzare il ruolo del partito nella governance di Villa Locatelli.

” Forza Italia si presenta a questo importante appuntamento con una proposta politica solida, fondata su amministratori di grande valore e provata esperienza – dichiara Gagliardi –. A nome mio e di tutto il Coordinamento Provinciale, voglio esprimere il nostro pieno sostegno ai candidati Silvia Bosio e Alessandro Milani. Due amministratori che possono portare a Villa Locatelli competenza, serietà e una profonda conoscenza delle reali esigenze della nostra comunità, rappresentando territori importanti della nostra provincia, dalla Valle San Martino alla Brianza lecchese”.

Il segretario provinciale sottolinea poi il valore del lavoro comune e dell’identità politica del movimento, indicando nella capacità di fare sintesi e di procedere lungo un percorso condiviso uno dei suoi punti di forza.

“Forza Italia ha una storia, un’identità e soprattutto un progetto politico e partitico che vogliamo continuare a sviluppare e rafforzare sul territorio, valorizzando il contributo dei nostri amministratori, dei nostri rappresentanti e di tutte le persone che condividono i nostri valori”, prosegue Gagliardi. “Crediamo in una politica capace di costruire relazioni, creare occasioni di confronto e mettere a sistema esperienze diverse, mantenendo sempre una visione comune e una chiara prospettiva per il futuro della nostra Provincia”.

In vista della fase conclusiva della campagna elettorale, Gagliardi rivolge infine un appello agli amministratori, ai sostenitori e ai militanti del partito.

“Invito tutti i nostri amministratori, sostenitori e militanti ad affrontare con entusiasmo e determinazione la fase finale di questa campagna elettorale. Con l’orgoglio e la consapevolezza del nostro progetto politico, continueremo a essere una presenza autorevole e propositiva nella governance della Provincia di Lecco”, conclude il segretario provinciale.