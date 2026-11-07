Elezioni provinciali: i 12 candidati della lista Civici per la Provincia

Gli amministratori degli 84 comuni della provincia al voto il 28 novembre

“Pensiamo ed agiamo in proprio, senza pregiudizi, disponibili al dialogo, per costruire e migliorare”

LECCO – Sabato 28 novembre, dalle ore 8 alle 23, si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Lecco. L’elezione per il rinnovo del consiglio provinciale non coinvolge direttamente i cittadini, ma voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali eletti negli 84 comuni della provincia. I singoli voti non hanno tutti uguale peso, ma dipende da quanto il comune rappresentato è popoloso. 12 i consiglieri da eleggere con il nuovo mandato che scadrà nel gennaio 2030.

“È bene chiarire che i partiti, che proporranno i loro candidati anche in queste elezioni, sono importanti e che noi rispettiamo il loro ruolo di coinvolgimento dei cittadini nella vita politica. Pensiamo però che, per queste elezioni amministrative provinciali, siano gli amministratori ad assumere le proprie responsabilità – hanno detto dalla lista -. Per noi è naturale e coerente che, anche alle elezioni provinciali, i tanti amministratori civici possano trovare voce e rappresentanza. Noi proponiamo una lista civica provinciale. Crediamo che garantire un’opportunità civica per allargare la proposta elettorale sia un positivo momento di democrazia”.

“Per dare concretamente voce e rappresentanza alle idee di tanti amministratori civici abbiamo predisposto una proposta programmatica, costruita con i suggerimenti di diversi amministratori da discutere nel nuovo Consiglio provinciale (QUI LE IDEE PROGRAMMATICHE). Tra i punti in evidenza del programma, il futuro delle nostre società partecipate (Lario Reti Holding e Silea), già oggetto di un recente convegno, e l’impegno per ricostruire un ruolo di guida e di riferimento all’Ente Provincia, con un dialogo autorevole con tutti i livelli istituzionali e con le associazioni di categoria. Pensiamo ed agiamo in proprio, senza pregiudizi, disponibili al dialogo, per costruire e migliorare l’azione dell’amministrazione provinciale. Il gruppo ha già dimostrato, negli ultimi due mandati nel Consiglio provinciale, l’autonomia di pensiero, di proposta e di azione e con il sostegno del voto continuerà a farlo”.

Civici per la provincia

Cesare Colombo (Valmadrera), Chiara Cantaluppi (Oliveto Lario), Bruno Giovanni Carenini (Abbadia), Elena Codara (Imbersago), Piera Crippa (Valmadrera), Egidio Attilio Galli (Suello), Lauretta Invernizzi (Galbiate), Massimo Orlandi (Pasturo), Mario Raimondi (Garlate), Aldo Riva (Castello Brianza), Silvia Tantardini (Civate), Cesare Valsecchi (Calolziocorte).