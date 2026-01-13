Elezioni provinciali: Orizzonte per Lecco si astiene

Opl: “Mancata una proposta di governo ampia”

Richiamata l’esigenza di rappresentare tutto il territorio e l’importanza del ruolo dei Civici

LECCO – I Consiglieri di Orizzonte per Lecco, insieme al candidato sindaco Mauro Fumagalli, annunciano la decisione di non partecipare al voto per l’elezione del Presidente della Provincia, in programma il 24 gennaio.

Orizzonte per Lecco sottolinea di essere consapevole del peso determinante dei propri voti, ma spiega di non poter sostenere nessuno dei due candidati (Hoffman e Vergani). Secondo il gruppo, il percorso che ha condotto alle candidature non ha risposto alla necessità, ritenuta prioritaria, di costruire una proposta di governo ampia e realmente condivisa, aperta a tutte le componenti del Consiglio provinciale.

I consiglieri spiegano di aver suggerito, in particolare al gruppo dei Civici, un’ipotesi di lavoro alternativa, che puntasse a una sintesi più larga. Da un lato, però, la scelta considerata non trattabile di confermare la presidente uscente, e dall’altro la decisione opposta di cambiarla a prescindere, non avrebbero favorito la costruzione di un assetto di governo capace di rappresentare l’intero territorio provinciale.

A giudizio dei Consiglieri di Opl, il ruolo autentico dei Civici avrebbe dovuto essere quello di punto di equilibrio e di aggregazione, e non di ago della bilancia. Una funzione che, secondo il gruppo, non si è realizzata, anche a causa di dinamiche interne che avrebbero portato a una frammentazione e a un aumento delle tensioni all’interno del Consiglio provinciale.