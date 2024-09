Elezioni provinciali. Presidente Hofmann e centrodestra confermano un’unica lista

Lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente

“L’accordo soddisfa nella composizione e nel programma di azione tutte le componenti partitiche della coalizione”

LECCO – Il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni provinciali con la lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente. A confermarlo una nota congiunta della presidente uscente e degli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi era stata la Lega, per voce del referente provinciale Daniele Butti, a proporre due liste distinte. Dopo il confronto degli ultimi giorni è stata preservata l’unità del centrodestra.

“Nel rispetto delle sensibilità politiche espresse in queste settimane dai partiti di centrodestra che avevano l’unico scopo di trovare la formula elettorale migliore e vincente per confermare la maggioranza in Consiglio provinciale, le segreterie provinciali si sono confrontante tra diverse strategie elettorali visto il sistema complesso e arzigogolato della sciagurata legge Delrio: una riforma del centrosinistra che per anni ha gettato nell’incertezza amministrativa l’ente Provincia e che allo stesso tempo comprime lo spazio di partecipazione elettorale assegnando valori ponderali ai comuni lecchesi a seconda del rispettivo numero di abitanti.

Al fine di preservare l’unità del centrodestra e l’azione di buon governo sviluppata in questi anni da chi guida Villa Locatelli, che vede un protagonismo attento e partecipativo anche di molti civici che si riconoscono nell’attuale amministrazione provinciale, su invito della Presidente della Provincia e a seguito di un confronto franco e autentico all’interno della coalizione, possiamo annunciare che, in vista delle prossime elezioni provinciali del 29 settembre, la lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente verrà ripresentata al giudizio degli oltre 1000 amministratori locali.

L’accordo soddisfa nella composizione e nel programma di azione tutte le componenti partitiche della coalizione, ne riconosce la forza e il peso nel corpo elettorale che ne vede una proporzione diretta nel numero dei candidati per i quali vi sono anche esponenti del civismo: un mix di esperienze e competenze, che siamo certi permetteranno di confermarsi quale maggioranza propositiva e attenta alle esigenze dei cittadini e delle amministrazioni locali della provincia di Lecco.

Ora incomincia una sfida di partecipazione alla competizione elettorale che parte dalla forza del lavoro sviluppato in questi quasi tre anni di lavoro da parte dell’attuale amministrazione provinciale e ben espressa in un recente comunicato da parte della Presidente Hofmann: un modello chiaramente vincente, propositivo e di tutela del nostro territorio che siamo convinti possa essere propedeutico e una solida base in vista dell’ormai prossima competizione elettorale per il comune di Lecco, per ridare alla città il lustro e il ruolo di Capoluogo protagonista all’interno della nostra bella provincia”.

Alessandra Hofmann – Presidente della Provincia di Lecco

Daniele Butti – Segretario provinciale Lega per Salvini Premier

Roberto Gagliardi – Coordinatore provinciale Forza Italia – Berlusconi Presidente

Alessandro Negri – Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia