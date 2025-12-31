Elezioni provinciali, Vergani ringrazia i sostenitori: “Segnale forte di fiducia e partecipazione”

Il candidato alla presidenza ringrazia amministratori e volontari
“Oltre 200 sottoscrizioni raccolte che testimoniano una visione condivisa e l’avvio di un progetto costruito sul lavoro di squadra e sull’attenzione a tutti i territori”
LECCO – È un messaggio carico di riconoscenza e di prospettiva quello firmato da Fabio Vergani, candidato alla presidenza della Provincia di Lecco. Un intervento che segna una fase importante del percorso politico in vista dell’elezione e che mette al centro il valore della partecipazione istituzionale e civica. Vergani esprime un “sincero ringraziamento” a tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali che, in questi giorni, hanno condiviso l’impegno e sottoscritto i documenti a sostegno della sua candidatura. Una partecipazione concreta che, ad oggi, ha consentito la raccolta di oltre 200 firme, interpretate dal candidato come “un segnale forte di fiducia e di attenzione verso il futuro della Provincia di Lecco e delle sue comunità“.
Nel suo messaggio emerge con chiarezza l’idea di una Provincia proiettata in avanti, “sempre più inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i territori e libera da condizionamenti”. Un richiamo che sottolinea la volontà di rappresentare l’intero territorio provinciale, valorizzandone le specificità e garantendo pari attenzione sia ai centri maggiori sia alle realtà più piccole.
Un ringraziamento altrettanto sentito è rivolto a chi, sui territori provinciali, si è impegnato direttamente nella raccolta delle firme. Tempo ed energie spesi con dedizione, che – sottolinea Vergani – dimostrano quanto sia vivo il senso di responsabilità civica e quanto sia fondamentale il gioco di squadra per costruire un progetto realmente condiviso.
Quella attuale, precisa il candidato, rappresenta «solo l’inizio di un percorso» che si intende affrontare con ascolto e concretezza, valori indicati come tratti distintivi dell’azione futura. L’obiettivo dichiarato è continuare a lavorare insieme per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio e per valorizzare al meglio le potenzialità della Provincia di Lecco, coinvolgendo tutti i territori e le loro specifiche esigenze.
Il messaggio chiude simbolicamente l’anno con uno sguardo rivolto al futuro, nel segno della collaborazione istituzionale e della partecipazione attiva come basi per costruire il prossimo capitolo della vita amministrativa provinciale.