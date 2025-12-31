Elezioni provinciali, Vergani ringrazia i sostenitori: “Segnale forte di fiducia e partecipazione”

Nel suo messaggio emerge con chiarezza l’idea di una Provincia proiettata in avanti, “sempre più inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i territori e libera da condizionamenti”. Un richiamo che sottolinea la volontà di rappresentare l’intero territorio provinciale, valorizzandone le specificità e garantendo pari attenzione sia ai centri maggiori sia alle realtà più piccole.

Un ringraziamento altrettanto sentito è rivolto a chi, sui territori provinciali, si è impegnato direttamente nella raccolta delle firme. Tempo ed energie spesi con dedizione, che – sottolinea Vergani – dimostrano quanto sia vivo il senso di responsabilità civica e quanto sia fondamentale il gioco di squadra per costruire un progetto realmente condiviso.

Quella attuale, precisa il candidato, rappresenta «solo l’inizio di un percorso» che si intende affrontare con ascolto e concretezza, valori indicati come tratti distintivi dell’azione futura. L’obiettivo dichiarato è continuare a lavorare insieme per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio e per valorizzare al meglio le potenzialità della Provincia di Lecco, coinvolgendo tutti i territori e le loro specifiche esigenze.

Il messaggio chiude simbolicamente l’anno con uno sguardo rivolto al futuro, nel segno della collaborazione istituzionale e della partecipazione attiva come basi per costruire il prossimo capitolo della vita amministrativa provinciale.