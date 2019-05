Presentazione ufficiale della lista Progetto Futuro con Anna Clara Bassani sindaco

Alla presentazione anche diversi esponenti della Lega

VALGREGHENTINO – Si è tenuta venerdì sera la presentazione ufficiale dei componenti della Lista Progetto Futuro, introdotta e guidata dalla sua candidata sindaco Anna Clara Bassani. L’incontro è stato anche occasione per presentare il programma elettorale.

Durante la serata si sono alternate diverse voci, non solo quelle dei candidati della lista civica appoggiata dal partito della Lega, ma anche esponenti politici del territorio che hanno voluto presenziare per dare il loro supporto alla candidata sindaco e alla sua squadra, come la senatrice della Lega Antonella Faggi, la candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-ovest per la Lega Marta Casiraghi e il commissario provinciale della Lega a Bergamo Giulio De Capitani.

“Sono una squadra competente e variegata, che rappresenta tutti i cittadini – ha dichiarato la senatrice Faggi – Anna Clara, poi è la persona giusta per ricoprire il ruolo di sindaco grazie anche alla sua esperienza come maestra perché passare tempo a contatto con i bambini significa avere pazienza e non smettere mai di imparare. I sindaci, sono persone come tutti, che si dedicano a migliorare il loro paese, che sanno stare in mezzo alla gente e ascoltare: accogliendo consigli, suggerimenti e critiche.”

Protagonisti della serata sono stati quindi i candidati consiglieri che si sono presentati alla popolazione motivando personalmente la loro scelta di candidarsi con il gruppo Progetto Futuro. Questi i componenti della squadra: Mattia Parolari, Ilaria Mandelli, Francesco De Capitani, Raffaele Pera, Elena Fustella, Martina Malaspina, Daniela Maggioni, Ramona Scarpino, Cesare Perego, Stefano Simonetti, Giuseppe Pelucchi, Moreno Biffi.

A corredo della presentazione, il video di Valgreghentino e di tutta la squadra insieme al saluto e all’appoggio speciale del leader della Lega Matteo Salvini, che ha voluto dedicare alcune parole per sostenere direttamente Anna Clara Bassani come sindaco e la lista Progetto Futuro attraverso un video.

“Non intendiamo cancellare il passato con la nostra candidatura – ha spiegato Anna Clara Bassani – Progetto futuro intende migliorare e valorizzare Valgreghentino, che sì, può cambiare”. Al termine della presentazione, le persone presenti hanno potuto scambiare due chiacchiere e parlare personalmente con i candidati.