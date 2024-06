Elezioni. Zamperini (FdI): “Risultato straordinario, pronti a guidare il centrodestra sul territorio”

Entusiasmo per la rielezione di Carlo Fidenza e Pietro Fiocchi

Il consigliere regionale: “Questa è una vittoria di tutto il centrodestra”

LECCO – I risultati emersi dalle elezioni europee 2024 parlano chiaro, Fratelli d’Italia ottiene la conferma del suo primato in Italia, con il 28,80%, in Lombardia, con il 31,79% ed anche in provincia di Lecco, con uno straordinario risultato del 33,49%. Dopo Giorgia Meloni, che in Lombardia ha ottenuto 417.117 preferenze, di cui 14.101 in provincia di Lecco, si confermano gli ottimi risultati di Carlo Fidanza, primo degli eletti con oltre 50 mila preferenze, e del lecchese Pietro Fiocchi, entrambi rieletti al Parlamento Europeo. Sull’argomento è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini.

“Il risultato delle elezioni europee è stato straordinario, a conferma del buon governo di Giorgia Meloni a Roma e di Fratelli d’Italia in Lombardia. Mai avevamo raggiunto un consenso così grande in Provincia di Lecco, dove abbiamo dimostrato di essere una forza politica aggregante e propulsiva, raggiungendo lo straordinario successo di quasi il 34% dei voti. In molti comuni, abbiamo superato addirittura il 50% e stravolto ogni pronostico. Sono entusiasta per questo attestato di stima nei nostri confronti, segnale di un partito che sul territorio è radicato e presente, ma soprattutto sono felice per il risultato personale ottenuto dal nostro parlamentare europeo uscente, il lecchese Pietro Fiocchi, e dell’amico Carlo Fidanza, insieme agli altri candidati che sono stati fortemente sostenuti dalla provincia di Lecco, come Lara Magoni, Mariateresa Vivaldini e Mario Mantovani. Tengo molto a ringraziare il nostro Presidente Provinciale, Alessandro Negri, per l’ottimo lavoro di coordinamento, che in pochi mesi ha permesso di arrivare a questo traguardo. Tanti amministratori oggi fanno riferimento a noi, e molti altri ci guardano con interesse e ci vogliono dare fiducia. Sappiano che le nostre porte sono aperte per chi ha voglia di lavorare assieme a noi per il bene del territorio” ha concluso Giacomo Zamperini.

“Questa non è soltanto una vittoria di Fratelli d’Italia, che si conferma il primo partito in provincia di Lecco, ma di tutto il centro-destra, con buoni risultati degli amici di Forza Italia e della Lega, con i quali voglio congratularmi. Ora tocca a noi, siamo pronti a prenderci la responsabilità di guidare l’intera coalizione, tenendola unita e continuando a vincere per dare risposte concrete alle esigenze del territorio, anche in prospettiva delle elezioni del Capoluogo: su Lecco faremo sentire la nostra voce con l’obbiettivo di restituire nel 2026 il governo della città al centrodestra, dopo anni di scuagurata amministrazione targata PD. Adesso restiamo in attesa dei risultati delle elezioni amministrative per fare le opportune analisi del voto, poi ci metteremo subito al lavoro per pianificare le imminenti elezioni provinciali nelle quali Fratelli d’Italia presenterà la propria lista”.