Erve. Ilaria Carsana è la nuova assessora alle Politiche sociali, giovanili e alla Cultura

Dopo l’uscita di Pigazzini dall’assessorato all’Istruzione e Cultura, Carsana assume le deleghe alle Politiche sociali, giovanili e alla Cultura

ERVE – Cambio nella giunta comunale di Erve. A seguito delle dimissioni di Laura Pigazzini, che ha lasciato l’incarico di assessora all’Istruzione e Cultura per motivi familiari e lavorativi, il sindaco ha nominato Ilaria Carsana, consigliera e capogruppo della lista Progetto Erve, nuova assessora alle Politiche sociali, giovanili e alla Cultura.

Pigazzini continuerà comunque a far parte del Consiglio comunale, mantenendo la delega all’Istruzione.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno ringraziato Laura Pigazzini per il lavoro svolto finora e rivolto a Ilaria Carsana gli auguri di buon inizio per il nuovo incarico.