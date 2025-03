Esenzione ticket per donne vittime di violenza: “Rafforzare rete sostegno”

Approvate all’unanimità dal Consiglio Regionale due mozioni che apriranno la strada all’esenzione

“Una decisione che potrà contribuire a tutelare anche situazioni di fragilità economica e sociale”

LECCO – “Esprimo il mio apprezzamento per la scelta del Consiglio di approvare le mozioni che apriranno la strada all’esenzione del ticket sanitario alle donne vittime di violenza. Un ringraziamento al collega Guido Bertolaso per il parere positivo e per l’impegno a portare avanti questa battaglia di civiltà”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini in relazione ai due atti di indirizzo approvati dall’Aula di Palazzo Pirelli.

“Il voto del Consiglio Regionale ha testimoniato il valore dell’alleanza istituzionale contro la violenza di genere introducendo una buona pratica che attesta il sostegno dell’intera comunità alle vittime – ha osservato l’esponente della giunta – per Regione Lombardia, la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è un obiettivo strategico della legislatura e l’accesso gratuito alle strutture sanitarie per le prestazioni mediche e psicologiche dovute alla violenza subita potrà contribuire a tutelare anche situazioni di fragilità economica e sociale”.