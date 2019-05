Europee, Zamperini (FdI): “Ottimo risultato, ora riportiamo Lecco al centrodestra”

LECCO – “Fratelli d’Italia è l’unico partito, in provincia di Lecco, a crescere insieme alla Lega”. E’ più che soddisfatto dal risultato delle urne Giacomo Zamperini, già consigliere comunale a Lecco e ora dirigente regionale di Fratelli d’Italia. In Provincia di Lecco i voti conquistati dal partito guidato da Giorgia Meloni sono raddoppiati rispetto alle europee del 2014.

“Non avremmo potuto avere un candidato migliore di Pietro Fiocchi, splendido esempio di generosità umana e politica. Pietro ha raggiunto un ottimo risultato non solo a Lecco, dove è molto conosciuto, bensì in tutta la circoscrizione, riuscendo a porsi come rappresentante della cultura rurale che gli ha riconosciuto un ruolo importante”.

Sguardo a Lecco 2020

Zamperini in corsa alla elezioni comunali di Imbersago con lo scrutinio al via alle 14 di oggi pomeriggio, lunedì, non può non volgere lo sguardo alle elezioni comunali di Lecco, in programma l’anno prossimo. “Da oggi si inizia a lavorare per costruire una coalizione capace di sconfiggere il centrosinistra. Lega e Fratelli d’Italia assieme oltrepassano, nel Lecchese, la maggioranza assoluta del 50%, anche se nel capoluogo sarà necessario creare una coalizione di governo più vasta possibile per sconfiggere il centrosinistra”.