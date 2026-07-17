Fattore Lecco: “Bene la videosorveglianza anti-rifiuti (decisa da mesi)”

“Ora avanti con la vigilanza sui cassonetti e il controllo della rete idrica”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Il giudizio di Fattore Lecco sull’adozione, da parte del Comune, del servizio di vigilanza ambientale con fototrappole che impiegano anche l’intelligenza artificiale non può che essere positivo.

Teniamo, però, a precisare che non si tratta di una iniziativa di questa amministrazione: la procedura di selezione del fornitore dei servizi di videosorveglianza si è conclusa il 13 aprile, come risulta chiaramente dalla determina di assegnazione; analogamente, l’intero percorso di analisi e progettazione del servizio e soprattutto il finanziamento necessario sono stati effettuati dalla Giunta Gattinoni.

La scelta di adottare questi strumenti integrati (ottiche, trasmissione dati, database e protocollo privacy) deriva da mesi di osservazione congiunta portata avanti da Comune, Silea ed Econord ed in base alle segnalazioni dei cittadini. Ciò ha permesso di mappare i punti di maggiore abbandono su cui concentrare il sistema di fototrappole mobili, capaci sia di leggere il numero di targa dei veicoli da cui vengono scaricati i rifiuti, sia codificare il comportamento degli individui che praticano un errato conferimento.

Bene dunque che si sia proseguito nel solco dell’amministrazione precedente su questa importante iniziativa, ma l’impegno non deve finire qui: sul fronte del controllo ambientale l’attuale giunta deve ultimare il monitoraggio di video sorveglianza stabile di tutte le ecoisole installate, il cui impianto è già collegato ma necessita di un protocollo operativo con l’operatore.

Auspichiamo inoltre che si scelga di non arrestare l’iter di monitoraggio degli scarichi idrici, in collaborazione con Lario Reti Holding, così da individuare e sanzionare gli allacciamenti irregolari o gli scarichi abusivi nei corsi d’acqua.

Tanto i lecchesi quanto i turisti desiderano una città ordinata, pulita e rispettosa dell’ambiente ed è giusto fare tutto il possibile per garantire tutto ciò.

Giacomo Galli, Presidente Fattore Lecco

Gerolamo Fazzini, Capogruppo Fattore Lecco