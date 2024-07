Fattore Lecco: lascia la consigliera Frigerio, al suo posto Bernasconi

Cambio tra le file del gruppo nel Consiglio Comunale di Lecco

Frigerio: “Una scelta non facile, ma grata dell’esperienza vissuta. Continuerò a supportare Fattore Lecco”.

LECCO – Pronto un avvicendamento tra le fila del gruppo di Fattore Lecco nel Consiglio Comunale di Lecco. La consigliera Chiara Frigerio ha rassegnato le dimissioni e lascerà il proprio posto tra i banchi della maggioranza a Mattia Bernasconi, primo disponibile tra i candidati non eletti della lista civica del sindaco Mauro Gattinoni.

A motivare il cambio in seno al gruppo civico un fisiologico rinnovamento delle forze e delle

energie al servizio dei lecchesi e della città, a poco più di un anno e mezzo dalla scadenza del mandato. A questo si aggiungono motivazioni personali e familiari della consigliera Frigerio che le avrebbero impedito di continuare con la sua puntuale e costante presenza. A prendere il suo posto a partire dal prossimo Consiglio comunale sarà Bernasconi, 26enne attuale vicepresidente di Fattore Lecco.

“Non è stata una scelta leggera, mi dispiace molto interrompere questo mandato in anticipo – ha dichiarato Frigerio – Motivi personali mi spingono a farlo. Sono molto grata del lavoro svolto all’interno del gruppo di Fattore Lecco. Mi ha fatto crescere come persona e professionalmente. L’esperienza di consigliere all’interno della mia città, mi ha avvicinato in maniera significativa a tanti cittadini; il ruolo di “fattorino” all’interno del quartiere di Germanedo, mi ha permesso di essere punto di riferimento per chi si è rivolto a me per necessità”.

“I lavori avviati e seguiti dall’Amministrazione in questi quattro anni sono stati davvero molti – ha aggiunto la consigliera dimissionaria – Ringrazio i commissari che con me hanno lavorato sui temi dell’educazione, dello sport, delle politiche giovanili, della cultura. Ringrazio anche per l’esperienza vissuta in qualità di presidente della Commissione Pari opportunità, che mi ha messo in contatto col mondo dell’associazionismo lecchese legato ai temi delle pari opportunità a 360°. Sento forte l’appartenenza al lavoro che sta portando avanti l’attuale Giunta; lascio il ruolo in prima linea, non potendo garantire la mia presenza fisica, ma continuerò a supportare l’associazione di Fattore Lecco a fianco dell’Amministrazione Comunale, nella speranza di poter, anche per poco, continuare a dare apporto e visioni sull’amministrazione di questa città”.