Fattore Lecco, presentate in quota tre proposte far crescere Erna

Pubblichiamo di seguito la nota stampa integrale a firma di Fattore Lecco

Presentato anche l’incarico per un masterplan che indichi potenzialità e indirizzi per la protezione e lo sviluppo del territorio montano

LECCO – Giornata di immersione nella dimensione più naturale dei Piani d’Erna: Fattore Lecco, la lista civica a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco, ha organizzato momenti di animazione per le famiglie e di conoscenza dello stato dell’arte degli interventi fatti dal Comune nell’area a valle e in quella a monte.

Giacomo Galli, Presidente di Fattore Lecco – Il dialogo è stato costante in questi anni e oggi abbiamo voluto condividere in anteprima tre proposte: l’impegno per il reperimento delle risorse economiche per il collegamento agro-silvo-pastorale attraverso un Accordo di Programma che coinvolga Comune, Comunità Montane e Regione; l’installazione di una nuova area giochi negli spazi di proprietà comunale, attivando un percorso di partenariato insieme a soggetti privati interessati a sviluppare un progetto equilibrato che faccia crescere Erna senza stravolgerne l’essenza; l’individuazione di un site manager che lavori in modo dedicato a Erna, un professionista che sia il punto di riferimento per chi opera e vive in quest’area della città ma anche un ponte verso gli uffici del Comune e degli altri enti per gestire con competenza e tempestività le segnalazioni e la programmazione degli interventi”. “Abbiamo percorso il tracciato recentemente riqualificato e incontrato i residenti per condividere alcune delle proposte per Erna già inserite nel programma 2031 – ha spiegato– Il dialogo è stato costante in questi anni e oggi abbiamo voluto condividere in anteprima tre proposte: l’impegno per il reperimento delle risorse economiche per il collegamento agro-silvo-pastorale attraverso un Accordo di Programma che coinvolga Comune, Comunità Montane e Regione; l’installazione di una nuova area giochi negli spazi di proprietà comunale, attivando un percorso di partenariato insieme a soggetti privati interessati a sviluppare un progetto equilibrato che faccia crescere Erna senza stravolgerne l’essenza; l’individuazione di un site manager che lavori in modo dedicato a Erna, un professionista che sia il punto di riferimento per chi opera e vive in quest’area della città ma anche un ponte verso gli uffici del Comune e degli altri enti per gestire con competenza e tempestività le segnalazioni e la programmazione degli interventi”.

Altra novità, presentata dal sindaco Mauro Gattinoni e dall’assessore Giovanni Cattaneo, è stato l’incarico affidato a Fondazione B.live per lo sviluppo di un masterplan che consegni alla futura amministrazione tutte le indicazioni per attivare connessioni con potenziali investitori e soggetti interessati a prendersi cura di questo territorio.

Durante la giornata sono state attivate differenti esperienze: la scoperta del sentiero Natura, la lettura guidata di testi per bambini dedicati alla montagna, l’esibizione di un monologo in memoria di Riccardo Cassin e Walter Bonatti mentre i partecipanti si specchiavano nel Resegone.