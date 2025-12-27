Fondazione Monastero del Lavello, Gagliardi (FI): “Con Gianluigi Valsecchi competenza e visione”

ll plauso di Forza Italia alla nomina di Gianluigi Valsecchi come vice presidente del Lavello

“Risanare la Fondazione è una sfida complessa, ma siamo convinti che ci sia un buon margine di manovra”

CALOLZIOCORTE – “Gianluigi Valsecchi, amministratore di lungo corso e dirigente di partito dalla professionalità indiscussa, è la personalità di cui il Lavello ha bisogno“. Ne è convinto Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, a seguito della nomina del suo vice a vice presidente della Fondazione Monastero del Lavello.

“Il compito che attende il nuovo CdA è arduo: risanare la Fondazione è una sfida complessa, ma siamo convinti che ci sia un buon margine di manovra. Il nuovo CdA, sotto la guida del Presidente, avrà il compito fondamentale di interagire mettere in campo e interagire a fondo con tutte le proprie conoscenze territoriali e relazionali, sia a livello locale che sovraprovinciale per risollevare una Fondazione tanto cara ai cittadini di Calolziocorte e a tutti i residenti della Valle San Martino. Parliamo di un simbolo identitario che merita di tornare al suo antico splendore”.

Valsecchi potrà contare sul sostegno della segreteria forzista di Calolziocorte guidata dagli assessori Gandolfi e Valsecchi, insieme a figure esperte che con passione e attaccamento all’ente daranno il loro fondamentale contributo: Patrizia Milani, ex amministratrice e già in passato membro del CdA; Stefano Cavalli, referente d’area e la Consigliera Comunale e Provinciale con importanti deleghe Silvia Bosio.

Un passaggio fondamentale riguarda la sinergia tra le istituzioni: “Ringrazio il Sindaco per la fiducia nell’aver nominato una figura professionale come Valsecchi. Al contempo, un ringraziamento sentito va alla Presidente della Provincia per la serietà e la disponibilità che in questo periodo ha messo in atto per contribuire concretamente alla risoluzione della situazione”.

Nonostante la situazione sia complessa, Forza Italia esprime piena fiducia nella nuova squadra, ritenendola la soluzione giusta per superare le criticità e restituire dignità a un gioiello della nostra provincia.