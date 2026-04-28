Fondi per le case popolari a Lecco, Zamperini: “Una risposta concreta e necessaria”

Parte delle risorse destinate all’Aler Bergamo-Lecco-Sondrio interesserà il territorio lecchese

Obiettivo: rimettere in uso gli alloggi sfitti e abbattere le barriere architettoniche

LECCO – Nuove risorse in arrivo per affrontare l’emergenza abitativa anche sul territorio lecchese. Ammonta a oltre 56 milioni di euro lo stanziamento approvato da Regione Lombardia per la riqualificazione degli alloggi pubblici, con una quota che interesserà direttamente anche Lecco e la sua provincia.

A sottolinearlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, commentando il provvedimento promosso dall’assessore alla Casa Paolo Franco.

“Il tema della casa, soprattutto per le famiglie più fragili, è oggi una delle emergenze più sentite anche nel nostro territorio – evidenza Zamperini -. Per questo lo stanziamento di oltre 56 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per la riqualificazione degli alloggi pubblici rappresenta una risposta concreta e necessaria”.

Nel dettaglio, una parte dei 6,3 milioni di euro destinati all’Aler Bergamo-Lecco-Sondrio sarà utilizzata anche nel Lecchese. L’obiettivo è recuperare gli alloggi popolari attualmente sfitti e inutilizzati, spesso a causa di carenze manutentive, per rimetterli a disposizione nel più breve tempo possibile.

“Sul nostro territorio – prosegue Zamperini – la domanda di edilizia residenziale pubblica è alta e tante famiglie attendono risposte. Rimettere in circolo queste abitazioni significa non solo ampliare l’offerta disponibile, ma anche ridare dignità a spazi oggi vuoti e valorizzare il patrimonio pubblico esistente”.

Tra gli interventi previsti anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, considerato un aspetto centrale del piano.

“Rendere accessibili le case popolari vuol dire permettere a persone anziane e con disabilità di vivere la propria abitazione in modo autonomo e sicuro: è una questione di diritti, prima ancora che di interventi tecnici”, aggiunge Zamperini.

Il provvedimento, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, va nella direzione di una maggiore efficienza amministrativa, con procedure più snelle e risorse mirate sui territori.

“Anche per Lecco è un passo concreto per affrontare il problema degli sfitti e dare risposte reali a chi oggi si trova in difficoltà”, conclude il Consigliere Zamperini.