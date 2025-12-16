Forza Italia: “A Lecco al via il percorso per tornare alla guida della città”

Il vicesegretario nazionale Benigni: “Nostro obiettivo è essere determinanti e protagonisti”

LECCO – Si sono riunite congiuntamente la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina di Forza Italia di Lecco per fare il punto sul percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative della città. Un confronto concreto e operativo, che ha consentito di porre basi solide in vista della prossima scadenza elettorale, alla presenza dei vertici del partito: il Vice Segretario Nazionale, on. Stefano Benigni, Marco Reguzzoni, Responsabile Regionale dell’Organizzazione, ed Elio Della Patrona, Segretario Provinciale di Sondrio.

“Forza Italia sta ultimando un programma serio, credibile e fortemente incentrato sui bisogni reali della città, frutto di un lavoro di ascolto e di confronto con professionisti, rappresentanti della società civile e realtà produttive del territorio – fanno sapere gli azzurri – Parallelamente, è in fase avanzata anche la costruzione delle liste, che vedranno il coinvolgimento di persone competenti, motivate e pronte a mettersi al servizio di Lecco”.

“Forza Italia è pronta a fare la propria parte con responsabilità e determinazione – ha dichiarato Stefano Benigni –. A Lecco c’è una squadra coesa che sta portando avanti un lavoro politico serio e credibile. Il centrodestra ha tutte le carte in regola per tornare a governare la città e Forza Italia sarà un pilastro fondamentale di questo progetto”.

Sabato 31 gennaio si svolgeranno gli Stati Generali di Forza Italia a Lecco, un appuntamento che segnerà l’avvio ufficiale della campagna elettorale e sarà l’occasione per presentare il programma e confrontarsi con cittadini, associazioni e professionisti.

“In nostro obiettivo – ha aggiunto Benigni – è chiaro: contribuire in modo determinante alla vittoria del centrodestra e riportarlo al governo della città di Lecco, con una proposta politica concreta, moderata e riformista”.