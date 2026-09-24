Forza Italia Lecco affida a Kaouter Raki il dipartimento dedicato a integrazione e dialogo interculturale

Previsto un percorso di ascolto con associazioni, rappresentanti dei lavoratori e comunità presenti nel Lecchese
Raki: “Massima apertura verso chi vuol fare parte della comunità in modo costruttivo”
LECCO – Forza Italia Lecco affida a Kaouter Raki la responsabilità del dipartimento dedicato a Integrazione, Libertà religiosa e Dialogo interculturale. L’incarico è stato assegnato dal segretario provinciale Roberto Gagliardi, nell’ambito del lavoro di coordinamento e rafforzamento della squadra del partito sul territorio.
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