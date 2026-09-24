Forza Italia Lecco affida a Kaouter Raki il dipartimento dedicato a integrazione e dialogo interculturale

L’obiettivo indicato dal coordinamento provinciale è avviare un percorso di ascolto nel Lecchese, attraverso incontri con le realtà associative, i rappresentanti dei lavoratori e le diverse comunità presenti sul territorio.

“Quando si amministra una comunità o si fa politica sul territorio – spiega Roberto Gagliardi – ci si rende conto che certi argomenti non si possono liquidare con slogan o posizioni superficiali. L’integrazione, la libertà religiosa e la convivenza tra culture diverse sono questioni delicate, che toccano la quotidianità delle famiglie e delle nostre aziende. In questi mesi ho avuto modo di apprezzare il garbo, la serietà e la profonda sensibilità di Kaouter Raki su questi argomenti. Le abbiamo chiesto di darci una mano perché siamo convinti che la sua esperienza e il suo approccio equilibrato siano la risorsa giusta per aiutarci ad ascoltare meglio e a proporre soluzioni concrete”.

Raki accoglie l’incarico ringraziando Gagliardi per la fiducia. “Accetto questo incarico con grande rispetto e con la consapevolezza di quanto sia impegnativo – commenta Kaouter Raki -. Voglio prima di tutto ringraziare di cuore il Segretario provinciale Roberto Gagliardi per la fiducia, ma soprattutto per aver dimostrato un’attenzione verso questi temi che non è affatto scontata. Aprire uno spazio di lavoro concreto sull’integrazione e sul dialogo interculturale dimostra una spiccata maturità politica e una visione reale dei bisogni della nostra provincia”.

Al centro dell’intervento di Raki anche il rapporto tra libertà di culto, accoglienza e rispetto delle regole. “La libertà di culto e l’accoglienza – prosegue – sono valori fondamentali, ma per funzionare davvero devono sempre camminare di pari passo con il rispetto rigoroso delle regole, della nostra Costituzione e dell’identità del paese in cui si sceglie di vivere. Serve una linea netta: massima apertura verso chi vuol fare parte della comunità in modo costruttivo, e ferma intransigenza contro qualsiasi forma di estremismo o fanatismo che tenta di dividere”.

Gagliardi torna infine sull’impostazione che Forza Italia intende dare al percorso: “Come Forza Italia sentiamo il dovere di essere un punto di riferimento serio e moderato. Non ci interessano le contrapposizioni ideologiche o la propaganda che crea muri: il nostro compito è lavorare in silenzio, stare tra le persone, capire i problemi veri del lecchese e cercare di dare risposte giuste, senza presunzione ma con costante impegno”.