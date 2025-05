Forza Italia: “Regole e sicurezza parole d’ordine per contrastare il degrado in città”

Fortino e Paramatti denunciano lo stato di degrado in cui versano alcune aree della città e la scarsa sicurezza che si percepisce

“Sicurezza, decoro urbano e responsabilità civica per migliorare la vivibilità di Lecco”

LECCO – Il Segretario Cittadino di Forza Italia Lecco Angela Fortino e la Referente Welfare di Forza Italia Lecco Veronica Paramatti tornano a parlare di sicurezza in città-

Diversi gli episodi contestati in una nota stampa diffusa: “Risse tra ubriachi in Piazza Affari, ragazzi che “fumano” nel parchetto di Acquate davanti ai bambini che giocano e dove è avvenuto anche il decesso di un uomo senza fissa dimora che viveva su una panchina, rifiuti pericolosi lasciati da tossicodipendenti nei parchi di Germanedo e Belledo, illuminazione scarsa o addirittura assente in altri parchi, servizi igienici pubblici totalmente mancanti in tutta la città o fatiscenti come al Bione, erbacce ai cigli delle strade che vengono rimosse solo una volta all’anno, tende con bivacchi nell’area di Pescarenico dell’Addio Monti, spaccio in varie zone della città, nei pressi delle scuole, del cimitero di Castello, della stazione e delle Meridiane dove non mancano nemmeno gruppi di senza fissa dimora con bottiglie di alcolici, troppe aree parcheggi molto sporche…Lecco sta vivendo un progressivo deterioramento sul piano della sicurezza, del decoro urbano, dell’ordine pubblico e del senso civico. Troppi episodi di vandalismo, microcriminalità e degrado, spesso concentrati nelle aree verdi, nei parchi cittadini e nei quartieri, avvengono senza alcun controllo. In molte zone manca una reale percezione di presenza dell’autorità e un controllo reale del territorio. L’assenza di vigilanza e di regole chiare ha generato un diffuso senso di abbandono e impunità.”

“Chi commette atti illeciti o comportamenti incivili – proseguono Angela Fortino e Veronica Paramatti– si sente spesso libero di agire indisturbato e ha la sensazione di poterlo fare impunemente. È in questo clima che il degrado cresce, il rispetto si perde e il senso di comunità si dissolve. È inaccettabile. La città non può e non deve tollerare l’illegalità e l’inciviltà.”

“Serve un approccio serio e deciso: regole chiare, controlli veri, sanzioni certe. Serve un nuovo slancio. Non possiamo più limitarci a denunciare ciò che non funziona: dobbiamo proporre, progettare e costruire un’alternativa seria e credibile. Noi di Forza Italia vogliamo farlo, con umiltà ma con determinazione, anche imparando da quei contesti dove le cose funzionano megli, perché Lecco può essere molto di più.”

“Guardando con responsabilità alle elezioni comunali del 2026 – Propongono le referenti di Forza Italia – metteremo al centro del nostro progetto i temi della sicurezza, del decoro urbano e della responsabilità civica, attraverso azioni concrete e realizzabili che stiamo programmando per garantire una maggior vivibilità della nostra bella città. Sicurezza, rispetto delle regole, educazione e responsabilità saranno i capisaldi della nostra proposta per il 2026: un progetto concreto, che parte dall’ascolto dei cittadini e guarda al bene comune.” così si conclude il comunicati di Angela Fortino e Veronica Paramatti in relazione allo stato civile di Lecco.