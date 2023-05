Frana. L’assessore regionale Lucente: “Serve uno sforzo collettivo”

L’intervento dell’assessore regionale ai trasporti sulla frana di Varenna

“Soluzioni adottate per ridurre al massimo i disagi. Una collaborazione sinergica tra enti locali”

VARENNA – “Regione Lombardia è in costante contatto con la sala operativa, i tecnici di Trenord e di RFI per monitorare la situazione e verificare le criticità maggiori. Le soluzioni adottate hanno l’obiettivo di ridurre al massimo il disagio agli utenti, tenuto conto delle circostanze e degli eventi calamitosi, garantendo, dove possibile, un sistema dei trasporti efficiente”.

E’ quanto afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, in merito alla frana che ha colpito la zona di Fiumelatte a Varenna.

“Dopo una serie di riunioni in Prefettura, abbiamo convenuto un programma dettagliato di trasporti sostitutivi, soprattutto pensando ai tanti lavoratori e studenti che utilizzano il treno per raggiungere le loro destinazioni – aggiunge Franco Lucente -. E’ necessario uno sforzo collettivo in un momento non facile: una collaborazione sinergica che dovrà coinvolgere Regioni, Provincia, Comuni, enti locali e Agenzie TPL, per fornire comunicazioni dettagliate e precise all’utenza”.