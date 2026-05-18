Francesca Losi rilancia la Città Letteraria: “Lecco diventi la Recanati del Nord”

La candidata sindaca punta sul recupero dei luoghi manzoniani, sul turismo culturale e sul Corteo Manzoniano

Nel progetto illustrato spazio alla valorizzazione dell’eredità di Manzoni, all’aumento della tassa di soggiorno e agli investimenti nei quartieri e nei servizi

LECCO – Puntare sulla cultura e sui luoghi manzoniani per trasformare Lecco in una “Città Letteraria” capace di attrarre turismo, generare nuove risorse economiche e rilanciare i quartieri. È la proposta lanciata da Francesca Losi, candidata sindaca alle elezioni amministrative di Lecco sostenuta dalla lista civica Per l’Identità.

Al centro della proposta il recupero e la valorizzazione dei luoghi legati ad Alessandro Manzoni e ai Promessi Sposi. “Perché i turisti vengono a Lecco per vedere i luoghi del romanzo? Per immergersi dentro un’esperienza unica”, afferma Losi, secondo cui i visitatori cercano “emozioni”, immaginando i personaggi manzoniani nei luoghi simbolo della città.

La candidata parla della necessità di avviare “un programma di recupero integrale e ricostruzione dei luoghi manzoniani”, sostenendo che da quarant’anni manchino politiche dedicate ai “luoghi letterari”. L’obiettivo indicato è quello di fare di Lecco la “Recanati del Nord”, valorizzando l’eredità culturale di Manzoni così come la città marchigiana ha fatto con Giacomo Leopardi.

Tra le proposte avanzate anche la creazione di un “Corteo Manzoniano dei lecchesi”, descritto come “un grande evento identitario” da preparare durante tutto l’anno e capace di coinvolgere i quartieri della città.

Nel progetto illustrato da Losi, la cultura viene indicata anche come leva economica e turistica. La candidata richiama i numeri del turismo lombardo, parlando di “50 milioni di turisti” ogni anno, e propone di rafforzare l’offerta culturale cittadina intervenendo anche sulla tassa di soggiorno.

Secondo la candidata, l’aumento dell’imposta potrebbe generare nuove risorse economiche da reinvestire in quartieri, arredo urbano, restauri, pulizia, eventi culturali, trasporto pubblico e servizi turistici. “Così liberiamo risorse da investire nel sociale, nella natalità, nelle famiglie, nelle politiche per la casa”, conclude Losi.