Francesco Bergamelli nuovo Segretario Generale del Comune di Lecco

Attualmente a Lissone, entrerà in servizio il 1° novembre in reggenza

Sostituisce l’ex segretario Mauro Spoto, trasferito a Pavia

LECCO – Francesco Bergamelli sarà il nuovo Segretario Generale del Comune di Lecco. Attualmente in servizio a Lissone, Bergamelli, classe 1976, arriva a Lecco in sostituzione di Mauro Spoto, diventato Segretario Generale a Pavia. Docente Ifel e autore di diverse pubblicazioni di interesse per gli enti locali.

Gli ultimi passaggi burocratici sono terminati nei giorni scorsi: da convenzione, Bergamelli assumerà il ruolo in reggenza a Lecco e a Vimercate a partire dal 1° novembre dopo di che, dal 1° dicembre, giorno in cui cesserà la convenzione, già votata da entrambi i consigli comunali, il nuovo Segretario Generale inizierà a tempo pieno a Palazzo Bovara.

“Ringrazio il dottor Mario Spoto per questi due anni che hanno visto, sotto il suo impulso, un’importante riorganizzazione interna dei flussi e un rinnovo del gruppo dirigenziale: ciò ha permesso di raggiungere tanti traguardi, in particolare quelli legati ai fondi del Pnrr. Allo stesso tempo voglio dare il mio benvenuto e fare i miei auguri di buon lavoro al dottor Bergamelli: il suo profilo è stato scelto per le sue competenze e per la disponibilità a tempo pieno, completamente dedicata al Comune di Lecco”, è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.