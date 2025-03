Francesco Cattaneo nuovo segretario del Circolo PD Osnago

Cattaneo guiderà il circolo nei prossimi anni

“Ripartiamo dal confronto tra i cittadini”

OSNAGO – Il Circolo del Partito Democratico di Osnago, Cernusco, Lomagna e Montevecchia ha eletto il nuovo Segretario. Francesco Cattaneo, di Osnago, guiderà il circolo nei prossimi anni, continuando a rinnovare l’impegno del Partito Democratico sul territorio.

“La Federazione del PD – dichiara il Segretario Provinciale Manuel Tropenscovino – ha dato il proprio contributo negli scorsi mesi con il Circolo per ridare nuovo slancio a un importante presidio del territorio. Grazie al contributo dei nostri iscritti e delle nostre iscritte, continuiamo a rappresentare anche in questi quattro Comuni della Provincia le idee e le proposte del Partito Democratico.”

Così il nuovo Segretario di Circolo, Francesco Cattaneo: “Prima di tutto, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli iscritti del Circolo PD di Osnago, Cernusco, Lomagna e Montevecchia per la fiducia che mi hanno accordato, e alla Segreteria provinciale per il costante supporto e sostegno che mi hanno offerto in questi giorni”.

Cattaneo prosegue: “Ci troviamo in un momento particolarmente complesso per il nostro processo democratico. Da un lato, assistiamo a una crescente sfiducia nei confronti della politica, con l’astensionismo che continua a crescere; dall’altro, siamo testimoni di preoccupanti derive autoritarie che, negli ultimi anni, sembrano minare i principi fondamentali della nostra democrazia. È come se il confronto aperto, la volontà di ascoltare e comprendere le opinioni altrui, fossero diventati obsoleti e superflui”.

“Eppure, la politica deve rimanere il luogo dove ogni individuo può esprimere liberamente le proprie riflessioni, ma anche il luogo in cui si è disposti ad ascoltare le ragioni degli altri, con umiltà e apertura – continua Cattaneo – È nel dialogo che possiamo crescere insieme, arricchirci vicendevolmente, e magari giungere a una sintesi nuova, una visione che prima non esisteva, ma che nasce proprio dal rispetto e dal confronto”.

Infine, Cattaneo conclude: “Ripartiamo, quindi, dal confronto tra i cittadini. Chiunque desideri partecipare o semplicemente essere ascoltato sarà il benvenuto. La nostra società, in cui siamo liberi di esprimerci e di essere noi stessi, non è il frutto di scelte autoritarie, ma di partecipazione e libertà di pensiero, valori che da sempre costituiscono i pilastri del nostro partito e della nostra democrazia”.