Fratelli d’Italia in Valsassina: focus su bandi e opportunità per gli amministratori locali

Strumenti utili per sostenere i comuni nella realizzazione di interventi concreti

Durante l’incontro è stato annunciato l’ingresso nel partito di Adriano Airoldi, ex sindaco di Introbio

VALSASSINA – Si è tenuto in Valsassina nei giorni scorsi un incontro promosso da Fratelli d’Italia, dedicato agli amministratori locali e alle prospettive di sviluppo per il territorio. L’appuntamento ha visto la partecipazione del Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, del Vicepresidente della Comunità Montana Michael Bonazzola e dell’Assessore Giovanni Gianola, che hanno illustrato bandi attivi e strumenti utili per sostenere i Comuni nella progettazione e nella realizzazione di interventi concreti.

L’incontro, molto partecipato, ha rappresentato un’occasione di confronto diretto tra istituzioni e amministratori, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate sulle opportunità offerte a livello regionale e nazionale, e promuovere una rete di collaborazione tra enti locali.

A moderare l’evento è stato il Responsabile Provinciale degli Enti Locali di Fratelli d’Italia, Luca Liberi, che ha guidato il dibattito, favorendo un dialogo aperto e costruttivo. In chiusura, Liberi ha annunciato con entusiasmo l’ingresso nel partito di Adriano Airoldi, già sindaco di Introbio, figura di riferimento per la Valsassina e punto di forza per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio.

L’evento ha confermato l’impegno del partito nel sostenere l’amministrazione locale, promuovendo competenza, concretezza e radicamento nei territori.