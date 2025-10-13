Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede a Oggiono

Il presidente provinciale Alessandro Negri: “Luogo di confronto, aggregazione e crescita”
Maccari indica Boscagli come candidato sindaco del centrodestra e punta all’intesa nel centrodestra
OGGIONO – Fratelli d’Italia Lecco ha inaugurato ufficialmente la nuova sede provinciale a Oggiono. Un evento molto partecipato, che ha visto la presenza di esponenti del partito a tutti i livelli istituzionali e politici.
All’appuntamento hanno preso parte Carlo Maccari, presidente regionale di FdI; Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo; l’europarlamentare Pietro Fiocchi; i deputati Andrea Tremaglia e Umberto Maerna; il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Presenti anche la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, i dirigenti provinciali, i rappresentanti dei circoli locali e numerosi amministratori del territorio.
Nel suo intervento, Carlo Maccari, ha affrontato anche il tema del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Lecco: “Non accettiamo candidati a scatola chiusa. Noi abbiamo Filippo Boscagli, che per esperienza, capacità e competenza è nelle condizioni di mettersi a disposizione della sua città. Se non sarà Filippo Boscagli, è perché avremo trovato insieme una figura che potrà dare maggiori garanzie”.
“Fratelli d’Italia, con il lavoro portato avanti insieme al direttivo provinciale negli ultimi anni, è cresciuto. Sono molto orgoglioso di questo risultato. Abbiamo aperto una sede fisica che sarà un luogo di confronto, aggregazio
ne e crescita, sia per gli amministratori che per i giovani di Gioventù Nazionale, che potranno utilizzarla come spazio d’incontro e formazione”, ha dichiarato Alessandro Negri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, sottolineando come il partito sia oggi il gruppo consiliare di opposizione più numeroso nella città capoluogo e parte integrante del gruppo che sostiene la presidenza di Alessandra Hofmann in Provincia di Lecco.