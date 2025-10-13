Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede a Oggiono

Il presidente provinciale Alessandro Negri: “Luogo di confronto, aggregazione e crescita”

Maccari indica Boscagli come candid ato sindaco del centrodestra e punta all’intesa nel centrodestra

OGGIONO – Fratelli d’Italia Lecco ha inaugurato ufficialmente la nuova sede provinciale a Oggiono. Un evento molto partecipato, che ha visto la presenza di esponenti del partito a tutti i livelli istituzionali e politici.

All’appuntamento hanno preso parte Carlo Maccari, presidente regionale di FdI; Carlo Fidanza, capo delegazione al Parlamento europeo; l’europarlamentare Pietro Fiocchi; i deputati Andrea Tremaglia e Umberto Maerna; il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Presenti anche la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, i dirigenti provinciali, i rappresentanti dei circoli locali e numerosi amministratori del territorio.

Nel suo intervento, Carlo Maccari, ha affrontato anche il tema del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Lecco: “Non accettiamo candidati a scatola chiusa. Noi abbiamo Filippo Boscagli, che per esperienza, capacità e competenza è nelle condizioni di mettersi a disposizione della sua città. Se non sarà Filippo Boscagli, è perché avremo trovato insieme una figura che potrà dare maggiori garanzie”.

Un messaggio chiaro, quello del presidente regionale, sullo stallo che ancora caratterizza la coalizione di centrodestra a pochi mesi dalle elezioni comunali di Lecco: “A giorni ci troveremo con gli alleati per trovare la quadra del cerchio”, ha aggiunto Maccari, davanti a una piazza gremita in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia.