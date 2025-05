Fratelli d’Italia Lecco: “Capolinea bus da e per la Valsassina, quanti disagi”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Circolo Fratelli d’Italia di Lecco sul posizionamento del capolinea dei trasporti pubblici tramite bus da e per la Valsassina.

“Il posizionamento del capolinea dei trasporti pubblici trami bus da e per la Valsassina sito in via Balicco sta creando disagi agli utenti. Infatti i passeggeri sono costretti ad attendere l’arrivo e la partenza dei mezzi pubblici sul marciapiede antistante la sala Slot.

In queste giornate di primi caldi gli studenti non sanno trovare un riparo all’ombra, lo stesso dicasi per le giornate di pioggia in quanto non è per niente attrezzata per svolgere questo servizio. Si tratta di un sito provvisorio, senza alcuna pensilina, senza posti per sedersi, tutti accalcati sul marciapiede.

Si aggiunga che i bus in partenza debbono poi percorre la rotatoria posta di fronte all’uscita della SS36 del Bennet e debbono cercare in qualche modo di percorrerla facendo slalom tra le auto, parcheggiate in divieto di sosta, di coloro che attendono i passeggeri scesi dai treni che scendono da via Balicco. Debbono anche prestare attenzione perché nella rotonda sfociano le auto che escono dal parcheggio pubblico e condominiale.

Tra l’altro la rotonda è abbastanza pericolosa in quanto i pedoni sono costretti a percorrerla, per un certo tratto, in mezzo alla strada. Si aggiunga che gli studenti provenienti dal Caleotto percorrono la via privata del Bennet che sfocia direttamente sulla rotonda, mentre dovrebbero utilizzare via Ferriera, che è stata oggetto di sistemazione poiché era adibita a luogo di spaccio.

La soluzione definitiva del terminal dei bus dovrebbe essere la costruzione di un’area apposita nei giardini prospicenti i condomini, ma anche in questo caso si nutrono dei dubbi sul fatto che vi sia sufficiente spazio.

Insomma questa soluzione provvisoria deve trovare, quanto prima, una svolta perché non si può sottoporre l’utenza in questo stato di disagio. Infatti, terminate le scuole, il problema continuerà a sussistere interessando tutti quei passeggeri che per lavoro vanno e vengono dalla Valsassina”.

Fratelli d’Italia

Circolo di Lecco

Il Direttivo