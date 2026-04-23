Fratelli d’Italia presenta la lista a sostegno di Boscagli: “Facciamo per Lecco!”

In tanti, nel pomeriggio di mercoledì, hanno partecipato alla presentazione dei 32 candidati

“Per rilanciare Lecco serve un dialogo con Provincia, Regione, Governo, Europa e associazioni di categoria”

LECCO – “Ho fatto una verifica e posso dire che, con Filippo Boscagli sindaco, porteremo a Lecco cinque volte i fondi che ha portato a casa Gattinoni dall’Europa per sviluppare aziende di alto livello e riportare Lecco a quello che era una volta”. E’ cominciato con le parole dell’europarlamentare Pietro Fiocchi, in collegamento da Bruxelles, l’incontro di mercoledì pomeriggio per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Filippo Boscagli.

A condurre l’evento di presentazione dei 32 candidati “che hanno deciso di impegnarsi per il bene della città” sono stati Dario Pesenti, coordinatore cittadino del partito, e Alessandro Negri, segretario provinciale, che non ha lesinato critiche all’amministrazione Gattinoni (“Questa amministrazione sostiene di non avere soldi per le famiglie per ridurre il costo dei buoni pasto, ma ha speso 75.000 euro per la relazione di fine mandato, una cosa vergognosa!”). I primi a intervenire sono stati i consiglieri uscenti e che si ripresenteranno anche alle prossime elezioni: Alessandra Rota, Marco Caterisano, Simone Brigatti e Emilio Minuzzo. Poi la parola è passata al candidato sindaco.

“Soprattutto nei mesi scorsi tanti di voi hanno lottato per la mia candidatura e la candidatura di un uomo di Fratelli d’Italia, lo avete fatto per la stima nei miei confronti pensando che potesse essere la migliore candidatura per la città di Lecco e per tutto il centrodestra – ha detto Filippo Boscagli -. Lavorando insieme a tutti i gruppi di centrodestra abbiamo definito il programma, che presenteremo nei prossimi giorni, per vincere questa battaglia difficilissima. Vista la presenza della presidente della provincia Alessandra Hofmann cito solo il primo punto del nostro programma che è il ‘sistema Lecco’: la necessità per rilanciare la nostra città di un dialogo con la Provincia, Regione Lombardia, Governo, livello europeo e associazioni di categoria perché è l’unico modo per poter far tornare Lecco come l’abbiamo vista negli anni passati”.

Filippo Boscagli, nel ringraziare chi ha sostenuto il progetto, ha ricordato la serata per l’inizio della campagna elettorale in programma venerdì 24 aprile alle 21 in sala don Ticozzi.

La presidente della provincia Alessandra Hofmann ha ribadito la necessità di lavorare uniti: “Desidero avere una rapporto istituzionale serio e concreto con la città capoluogo, come solo il centrodestra sa fare. Lavoriamo tutti uniti, corriamo insieme, abbiamo davanti un mese per parlare con le persone perché i lecchesi hanno voglia di essere ascoltati dopo che probabilmente non lo sono stati per cinque anni”.

Duro l’intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini che, dopo l’appello a serrare i ranghi per fare in modo che la sana competizione all’interno del gruppo o della lista non distolga l’attenzione dall’obiettivo principale, ha attaccato l’amministrazione uscente: “I nostri avversari sono quelli che si vantano che per attraversare Lecco ci vuole meno tempo con la bici che con la macchina; sono quelli che si lamentano perché il Quarto Ponte non ha la corsia di uscita ma chiudono il Ponte Vecchio; sono quelli che il turismo non lo controllano senza pensare ai problemi di overtourism all’orizzonte; sono quelli che hanno annunciato corse serali della funivia dei Piani d’Erna che nessuno ha visto; sono quelli che hanno messo le mani in tasca ai lecchesi alzando le tasse al massimo e i parcheggi. Il risultato però è il declino della città”.

Zamperini ha anche ricordato il “caso Durante” (“che è stata ricandidata”) e “la guerra ideologica alle automobili: sta a noi riportare in città il buonsenso, il buon governo e la concretezza che è tipica dei lecchesi. Usiamo tutta la nostra energia per cercare voti rione per rione, via per via e casa per casa, per raggiungere il risultato migliore non per noi ma per Lecco. Facciamolo per Lecco”.

La lista con i 32 candidati consiglieri

Sabrina Bertolasi

Gianluca Bezzi

Michele Bosisio

Simone Brigatti

Valentina Buonopane

Giuditta Candiani

Marco Caterisano

Celestino Cereda

Loredana Colella

Michele Corti

Raffaella Cosco

Carlotta Crespi

Massimo Curti

Giancarlo Dell’Oro

Paolo Fiocchi

Giancarla Gattinoni

Anastasiia Kharchenko

Dora Lionetti

Alessandro Manzoni

Sepideh Miandar

Emilio Minuzzo

Monica Riva

Arianna Nicole Rosa

Egle Rosa

Stefano Rossini

Alessandra Rota

Florinda Rotta

Maria Cristina Scalia

Carlo Senzani

Massimo Sesana

Daniele Stefanoni

Leonardo Valessina