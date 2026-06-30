‘Fumata nera’ per l’elezione del presidente del Consiglio Comunale, tutto rinviato a luglio

Durante le votazioni nessun candidato ha raggiunto il quorum. Si torna in Aula il 7 luglio

L’affondo del PD: “Boscagli parte con una maggioranza già divisa”

LECCO – Il Consiglio comunale, riunito lunedì sera per la seduta di insediamento, non è riuscito a eleggere il presidente e i vicepresidenti dell’assemblea cittadina. Dopo due votazioni, nessun candidato ha raggiunto il quorum previsto dall’articolo 7 dello Statuto comunale e l’elezione è stata rinviata, come previsto dal regolamento. L’appuntamento è già stato fissato per martedì 7 luglio alle 18.30 nella sala consiliare di Palazzo Bovara.

A pesare è stata soprattutto la mancata convergenza della maggioranza sul nome del futuro presidente del Consiglio, di fatto non indicato, mentre dai banchi della minoranza sono stati avanzati i nomi di Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) e Simona Piazza (Partito Democratico).

Nelle scorse settimane il centrodestra aveva indicato pubblicamente Virginia Tentori (Forza Italia, partito “escluso” dalla rappresentanza in Giunta) come candidata alla presidenza, indicazione tuttavia mancata lunedì sera in Aula. Un segnale che, come sottolineato dall’opposizione, lascia emergere le prime difficoltà di tenuta della coalizione che sostiene il sindaco Filippo Boscagli.

A margine della seduta è arrivato il commento del gruppo consiliare del Partito Democratico, che legge quanto accaduto come il primo campanello d’allarme per la nuova amministrazione. “Boscagli parte con una maggioranza già divisa“, affermano i consiglieri dem, ricordando come il centrodestra avesse da tempo individuato Virginia Tentori quale candidata alla Presidenza del Consiglio. “Al momento del voto – sostiene il Pd – la maggioranza ha invece scelto la scheda bianca, consapevole del rischio di ulteriori defezioni dopo l’uscita di Paolo Fiocchi”.

Secondo il Partito Democratico, il mancato accordo rappresenta un ulteriore segnale delle tensioni interne alla coalizione. “L’elezione del presidente del Consiglio è il primo vero banco di prova di ogni amministrazione. Se già alla prima votazione la maggioranza non riesce a convergere sulla candidata che essa stessa aveva indicato, è legittimo interrogarsi sulla sua capacità di affrontare con compattezza le sfide dei prossimi cinque anni”.

Nel comunicato il Pd evidenzia anche un altro aspetto politico: “Colpisce che, dopo aver escluso Forza Italia dalla Giunta, il centrodestra non sia stato nemmeno in grado di sostenere fino in fondo la candidata espressa proprio da quel partito alla Presidenza del Consiglio comunale. Un segnale politico che difficilmente può essere ignorato”.

I consiglieri democratici assicurano infine che continueranno a svolgere il proprio ruolo di opposizione “con serietà, responsabilità e senso delle istituzioni”, sottolineando che l’obiettivo resta quello di garantire “istituzioni solide, una maggioranza capace di assumersi le proprie responsabilità e un Consiglio comunale che lavori nell’interesse della città”.