Futuro Nazionale, nasce a Lecco il comitato di Vannacci: Carlo Di Pietrantonio referente

Il nuovo organismo territoriale sarà guidato da Carlo Di Pietrantonio, storico esponente della destra lecchese

Tra i primi aderenti anche Mario Formenti, vicesindaco di Morterone

LECCO – A Lecco prende forma Orizzonte Identitario, il nuovo comitato costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico riconducibile a Roberto Vannacci. A guidare il gruppo sarà Carlo Di Pietrantonio, storico esponente della destra lecchese, chiamato a coordinare un progetto che punta a consolidare la presenza del movimento sul territorio provinciale, coinvolgendo sia militanti di lunga esperienza sia giovani alla prima partecipazione politica.

Il comitato, identificato con il numero 2318, dichiara di voler promuovere una proposta politica ispirata ai valori della destra sociale, identitaria e nazionale, con particolare attenzione agli interessi del Paese e alle esigenze della comunità locale.

Il percorso politico di Di Pietrantonio affonda le proprie radici nella sezione lecchese del Fronte della Gioventù, storica organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Un’esperienza che, secondo quanto riportato nel comunicato di presentazione, si è sviluppata nel tempo attraverso la partecipazione politica e l’attenzione alle questioni nazionali e locali.

L’adesione al progetto di Vannacci risale alle fasi iniziali dell’iniziativa politica. Di Pietrantonio ha partecipato, in rappresentanza del territorio lecchese, all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, svoltasi a Roma il 13 e 14 giugno 2026, appuntamento indicato come un primo momento di confronto e definizione dell’indirizzo politico e programmatico del movimento.

Tra gli aderenti al nuovo comitato figura anche Mario Formenti, vicesindaco del Comune di Morterone e consigliere della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Accanto a lui, il gruppo riunisce persone provenienti da diverse esperienze della destra lecchese, insieme a giovani che si avvicinano per la prima volta alla politica. Il comitato riferisce inoltre che altri simpatizzanti stanno valutando l’adesione, con l’obiettivo di allargare progressivamente la rete sul territorio.

Le priorità dichiarate spaziano dalla difesa dell’interesse nazionale alla tutela delle fasce più deboli, dal sostegno alle imprese locali alla salvaguardia dell’identità culturale e territoriale. L’intento è mettere in relazione persone, competenze e sensibilità diverse, trasformando i principi condivisi in iniziative concrete per la comunità lecchese.

Tra i temi indicati dal nuovo gruppo c’è anche la sicurezza, con un’attenzione specifica alla situazione dei Pronto soccorso. Nel comunicato, il comitato richiama episodi di tensione e situazioni critiche che, secondo quanto riferito, sarebbero legati alla presenza di persone potenzialmente pericolose all’interno delle strutture sanitarie. Circostanze che potrebbero mettere a rischio pazienti e operatori e interferire con il regolare svolgimento dell’assistenza, soprattutto durante le ore notturne.

Da qui la richiesta di aprire una riflessione sulla possibilità di garantire un presidio di sicurezza continuativo. “Riteniamo pertanto importante sollecitare una riflessione sulla necessità di un presidio di sicurezza attivo 24 ore su 24, a tutela dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutti i lavoratori dell’ospedale”, si legge nel comunicato. La proposta viene presentata come una questione da approfondire, con l’obiettivo di tutelare chi si rivolge alle strutture sanitarie e chi vi presta servizio.

Il comitato intende ora ampliare la propria presenza e avviare un confronto con i cittadini sui temi ritenuti prioritari per il territorio. L’obiettivo dichiarato è favorire la partecipazione e raccogliere contributi utili a sviluppare proposte e iniziative, attraverso il dialogo con quanti condividono le finalità del progetto.

Nel messaggio di presentazione, il gruppo rivolge infine un invito ai cittadini interessati a entrare a far parte di Orizzonte Identitario, mettendo a disposizione idee, competenze ed esperienze. L’ambizione è costruire una presenza organizzata nel Lecchese, coniugando il riferimento ai valori nazionali con l’attenzione alle questioni locali.