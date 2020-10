Gattinoni-Ciresa: domenica e lunedì il voto decisivo. La guida al ballottaggio

Domenica e lunedì lecchesi di nuovo ai seggi per eleggere il nuovo sindaco di Lecco

Ballottaggio Gattinoni-Ciresa: quando, dove e come votare. Una guida per il cittadino

LECCO – Dopo una lunga campagna elettorale, ora il voto decisivo, quello che eleggerà il prossimo sindaco di Lecco:senza esito determinante il primo turno, è tempo del ballottaggio tra i candidati più votati nella prima fase. Il duello finale è tra Mauro Gattinoni, candidato del centrosinistra e Peppino Ciresa, candidato del centrodestra.

I lecchesi sono chiamati di nuovo ai seggi che si apriranno domenica mattina per tutta la giornata e di nuovo lunedì dalla mattina alle 15 del pomeriggio.

Questa volta non sarà necessario esprimere preferenze o voti alle singole liste ma barrare il nome del candidato sindaco. Ma ecco una piccola giuda al voto con le indicazioni date dal Comune di Lecco per chiarire agli elettori la modalità di queste votazioni.

Quando si vota

La votazione nel turno di ballottaggio si svolge domenica 4 ottobre 2020 con inizio alle ore 7 e termine alle ore 23 e lunedì 5 ottobre dalle 7 alle 15; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti, inizieranno le operazioni di scrutinio

Dove si vota

Al link l’elenco delle sezioni elettorali e sedi senza barriere per gli elettori non deambulanti e relative certificazioni

Chi può votare

Partecipano al voto di ballottaggio coloro che erano già elettori del comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto i 18 anni di età alla data del 20 settembre 2020. Quindi, chi non ha votato al primo turno delle comunali può partecipare al voto durante il ballottaggio: basta presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

I neo-diciottenni no. Infatti, secondo la normativa, non sono ammessi alle votazioni i cittadini minorenni al momento del primo turno, ma che compiono 18 anni prima del ballottaggio.

È previsto il voto domiciliare per chi non possa lasciare l’abitazione per gravi motivi di salute (elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, elettori cosiddetti “disabili intrasportabili” affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del trasporto pubblico che il Comune organizza domenica 4 ottobre per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale: in tali casi l’attestazione sanitaria già rilasciata per il primo turno di voto rimane valida per il ballottaggio).

Come si vota

L’elettore, all’atto della votazione, riceve un’unica scheda. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Se voti per Mauro Gattinoni

Se voti per Peppino Ciresa

Al ballottaggio non si votano i consiglieri comunali, ma solo il candidato sindaco: di fatti, i risultati definitivi delle urne per le singole liste sono quelli ottenuti già durante il primo turno.

Covid e sicurezza ai seggi

Le misure da rispettare all’arrivo al seggio e durante le operazioni di voto:

Indossa la mascherina

Mantieni sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Igienizza le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’accesso nell’edificio.

Attendi il tuo turno nelle aree predisposte, anche all’esterno dell’edificio, e utilizza, se presenti, i distinti percorsi di ingresso e uscita. La misurazione della temperatura corporea non è necessaria.

Anziani in difficoltà, donne incinta e persone disabili hanno priorità di accesso e verranno assistite dal personale della Protezione Civile ove presente.

Al momento dell’identificazione, avvicinati ai componenti del seggio mantenendo una distanza di almeno due metri e rimuovi la mascherina limitatamente al tempo necessario per il riconoscimento

Dopo il riconoscimento e prima di ricevere la scheda e la matita igienizza di nuovo le mani.

Dopo esserti recato in cabina, aver votato e ripiegato le schede, inseriscile personalmente nelle corrispondenti urne.

Al termine dell’operazione di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani.

Se nei 14 giorni antecedenti al voto sei rientrato in Italia da un soggiorno o hai transitato in un paese straniero, consulta le disposizioni presenti sul sito del Ministero della salute www.salute.gov.it

Rimani a casa in questi casi:

• se hai sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C

• in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

• in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.