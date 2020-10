Gattinoni presenta la sua Giunta comunale: “Cambiamo passo ma non direzione”

Il sindaco Mauro Gattinoni presenta gli assessori che compongono la sua giunta

“Mi affiancheranno in un percorso che immaginiamo di 5 più 5 anni”

LECCO – Dopo la firma delle nomine di lunedì mattina, è stata ufficializzata nella conferenza stampa di martedì sera la Giunta Comunale che affiancherà il nuovo sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni. Quattro donne, due assessori esterni, una riconferma e un’età media degli assessori che si attesta a 46 anni.

“E’ la squadra di nove persone che mi affiancherà in questo percorso per la città che abbiamo immaginato di 5+5 anni – ha spiegato Gattinoni -. Insieme abbiamo condiviso quella visione di città che i lecchesi hanno premiato nel primo e nel secondo turno elettorale. Siamo qui per quella responsabilità a cui i cittadini ci hanno chiamato, scegliendo per Lecco una città che vuole crescere”.

Una Lecco “bella, sostenibile e grande – ha proseguito Gattinoni – quello che fino a ieri era un programma elettorale oggi diventa il programma di lavoro un’amministrazione”.

Simona Piazza vicesindaco e assessore alla Cultura e Coesione Sociale, Maria Sacchi assessore alla Cura della Città e Lavori Pubblici, Roberto Pietrobelli assessore al Bilancio, Giuseppe Rusconi assessore allo Sviluppo Urbano, Renata Zuffi assessore all’Ambiente e alle Pari Opportunità, Emanuele Manzoni assessore al Welfare, Alessandra Durante assessore alla Famiglia e ai Giovani, Emanuele Torri assessore all’Istruzione e allo Sport, Giovanni Cattaneo assessorato all’Attrattività Territoriale.

Persone che sono state scelte in Giunta, ha sottolineato Gattinoni, “per la grandissima fiducia e stima reciproca che ci coinvolge, per una condivisone di quel programma che i lecchesi hanno scelto e per la competenza specifica che loro hanno già dimostrato nei loro settori”.

Cambio di passo ma non di direzione

“Credo che il cambio di passo sia evidente, non vuole essere un cambio di direzione rispetto alla precedente amministrazione di Virginio Brivio, che aveva già dimostrato che la direzione in cui cresce una città è quella della coesione, di una città che vuole stare unita e che non lascia indietro nessuno. Noi vogliamo metterci il passo, un ritmo che sarà ostacolato in questi tempi dal Covid ma a cui non vogliamo rinunciare”.

Gattinoni ha ringraziato il suo predecessore “per quanto fatto” e tutte le persone della squadra, “anche chi in queste settimane ha fatto un passo di lato, come Alessio Dossi e Alberto Anghileri, scelte che vengono da lontano, scelte meditate e costruite in un percorso condiviso. Grazie al Partito Democratico, il primo partito della città e quello con la maggiore tradizione della città, e grazie a Fattore Lecco che ha saputo avvicinare molte persone alla politica”.

“Voglio fare un ringraziamento personale al sindaco Mauro Gattinoni per la stima e la fiducia che ha riposto in me – ha detto il vicesindaco Simona Piazza -. Una stima e fiducia che sono contraccambiate da parte mia e condivise nel suo intento di essere il sindaco di ciascuno. Non rappresenterò assolutamente un partito ma cercherò di essere vicina e attenta a tutti i cittadini in un gioco di squadra per una città coesa. Ringrazio i miei compagni di squadra e auguro a tutti un buon inizio di lavori in un momento dettato dall’emergenza sanitaria, momento che richiede ancora più attenti e vicini alle tante difficoltà cui devono far fronte i cittadini”.