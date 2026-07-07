Il Consiglio Comunale ha un nuovo presidente, eletta Virginia Tentori

Tentori (Forza Italia) aveva già presieduto il Consiglio Comunale di Lecco

“Con questa esperienza, ma anche con lo stesso entusiasmo di allora, che oggi assumo nuovamente questa responsabilità”

LECCO – Virginia Tentori è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Lecco. A decretarlo il voto espresso questa sera, martedì 7 luglio, durante l’assemblea, convocata dopo il mancato raggiungimento, nella seduta del 29 giugno, del quorum previsto dal regolamento.

Il nome della lecchese, noto architetto e rappresentante di Forza Italia, è stato proposto dalla maggioranza mentre la minoranza ha indicato Simona Piazza (PD) e Mauro Fumagalli (Orizzonte Per Lecco). Tentori è stata eletta con 19 voti, 11 quelli raccolti dall’ex vicesindaco Piazza mentre una scheda è andata a favore di Giambattista Caravia, esponente di Forza Italia oggi assente in Aula.

Per Tentori si tratta di un ritorno a Palazzo Bovara, dove è stata anche assessore oltre che già presidente del Consiglio Comunale. Nel suo discorso di insediamento Tentori ha richiamato il valore del delicato ruolo che è stata richiamata a ricoprire: “Accolgo questo incarico con gratitudine, con senso di responsabilità e con la piena consapevolezza del valore istituzionale che esso rappresenta – ha detto – ogni nuovo Consiglio comunale segna l’inizio di una nuova stagione amministrativa. È il momento nel quale una comunità affida ai propri rappresentanti il compito di trasformare un programma di governo in scelte concrete per la città. Ma il Consiglio comunale è anche qualcosa di più. E’ la casa delle istituzioni cittadine, il luogo nel quale la democrazia prende forma ogni giorno. Attraverso il confronto. Attraverso il rispetto delle regole. Attraverso la responsabilità delle decisioni. Qui dentro, in questa Aula, i gruppi consiliari (maggioranza e opposizione) svolgeranno ruoli diversi ma entrambi indispensabili alla vita democratica della nostra comunità. Custodire questa casa comune è il compito più alto che viene affidato al Presidente del Consiglio comunale”.

Tentori ha continuato: “Gli elettori hanno dato al Sindaco la responsabilità di guidare Lecco e di dare attuazione al programma presentato alla città. È un mandato democratico chiaro, che dovrà trovare qui il luogo del confronto politico e delle decisioni necessarie a realizzarlo. Proprio per questo il ruolo del Presidente del Consiglio comunale assume un significato particolare: non quello di attenuare il legittimo confronto tra maggioranza e opposizione, ma quello di garantire che esso si svolga sempre nel pieno rispetto delle regole, delle prerogative del Consiglio e della dignità di ogni Consigliere. Con quello spirito di equilibrio e imparzialità, ma anche con la determinazione di aprire una stagione nuova per questo Consiglio comunale, fondata sul rigoroso rispetto del Regolamento, sulla dignità dell’Aula e sul rispetto reciproco tra tutti i Consiglieri”.

Tentori ha ricordato anche il discorso di insediamento del sindaco Boscagli: “Ha richiamato un principio che considero di grande valore. La politica non si costruisce da soli, ma si costruisce ascoltando, coinvolgendo, dialogando. Il sindaco ci ha ricordato anche che nessuno è proprietario delle istituzioni. Perché ognuno di noi è, prima di tutto, al servizio della città. Credo che questo debba essere il principio ispiratore del lavoro di tutti noi e dell’intera attività del Consiglio comunale. Se al Sindaco spetta il compito di guidare l’azione amministrativa e costruire il futuro della città, al Presidente del Consiglio comunale spetta custodire la Casa nella quale quel futuro viene discusso, costruito e deliberato. Custodire le regole. Custodire il confronto. Custodire l’autorevolezza dell’istituzione. Perché è in quest’Aula.che il confronto politico diventa decisione istituzionale”.

“In oltre vent’anni di impegno amministrativo e politico ho avuto il privilegio di servire la città ricoprendo ruoli diversi. Ho già avuto l’onore di presiedere questo Consiglio comunale e so bene quanto questo incarico richieda equilibrio, misura, capacità di ascolto e un profondo rispetto delle istituzioni. È con questa esperienza, ma anche con lo stesso entusiasmo di allora, che oggi assumo nuovamente questa responsabilità”.

Tentori ha infine richiamato la presenza di tanti giovani nel nuovo Consiglio Comunale: “È un segnale importante, siete un patrimonio per tutta la città. Le vostre idee, l’entusiasmo , l’energia e la voglia di contribuire al dibattito rappresentano una ricchezza per questa Assemblea”. Ha poi concluso: “L’autorevolezza di un Consiglio comunale appartiene all’intera città ed è il Patrimonio che che va onorato difeso e garantito in ogni occasione. Con questo spirito, garantisco fin d’ora il mio massimo impegno perché ogni Consigliere, di maggioranza e di opposizione, possa esercitare pienamente il proprio mandato nel rispetto delle regole, nella dignità del confronto e nell’interesse esclusivo della città di Lecco”.

Eletti anche i vicepresidenti del Consiglio Comunale, per la minoranza Simona Piazza e per la maggioranza Leonardo Valessina (FdI).