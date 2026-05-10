Il Ministro del Turismo Mazzi a Lecco per Boscagli: “Persona competente con una visione chiara”

Al centro del partecipato incontro di stamattina la vocazione turistica del territorio

“Non si può scherza con il turismo perché in Italia è un pilastro dell’economia che vale il 13% del PIL”

LECCO – “Oggi sono qui a sostenere la candidatura di Filippo Boscagli in una città che conosco bene perché a Lecco ci sono stato centinaia di volte. Oggi ho scelto di venire proprio qui perché ho letto il curriculum di Filippo Boscagli e ho visto una persona competente. Ho apprezzato molto il suo modo di parlare e i punti precisi del suo programma elettorale. A 46 anni è esperto di amministrazione ed è in consiglio comunale dal 2006, perciò non può esserci candidato sindaco migliore di lui e sono sicuro della sua vittoria”.

A lanciare la candidatura di Filippo Boscagli nell’incontro avvenuto questa mattina, domenica, nella sede elettorale del centrodestra di via Carlo Cattaneo, è stato il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. La riunione ha fornito anche una importante occasione di confronto sul tema del turismo in tante delle sue sfaccettature, in particolare i presenti hanno avuto la possibilità di dialogare e confrontarsi su temi di grande attualità col Ministro e con il candidato sindaco.

A moderare l’incontro è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, mentre in apertura è intervenuto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi che ha ribadito il grande sforzo che ha messo in campo per cercare di portare sul territorio il maggior numero di fondi europei. A tracciare un quadro della situazione del territorio lecchese a livello turistico è stato invece Fabio Dadati, imprenditore e membro di giunta della Camera di Commercio Como-Lecco con delega al turismo. Presente anche lo chef stellato lecchese Enrico Derflingher, che ha ricordato il grande lavoro del Ministro Mazzi e del Governo Meloni per arrivare alla proclamazione della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

“Una parola che odio e non riesco a pronunciare è overtourism, è una parola pericolosissima perché il turismo in Italia è un pilastro dell’economia che vale il 13% del Pil e si stima che il suo valore, con tutto l’indotto, vada oltre il 25% – ha continuato il Ministro Mazzi -. Non si può scherzare col turismo, ogni turista è un patrimonio che va coccolato. E’ questo non riesce a comprenderlo una sinistra che è ideologica e vuole riempire le nostre città di piste ciclabili contro i residenti che fanno fatica ad accedere alle proprie abitazioni. Noi siamo contro questo modello di città. Filippo Boscagli sulla vocazione turistica di Lecco e tutti gli aspetti connessi ha una visione chiara”.

Navigazione, lago, montagna, stesse regole per alberghi e affittacamere, il porto turistico di Lecco, i parcheggi, la necessità di un dialogo a tutti i livelli istituzionali e di un dialogo con gli investitori privati… sono solo alcuni dei temi caldi che sono stati toccati durante l’incontro: “Noi dobbiamo creare un percorso virtuoso per rispondere ai grandi bisogni della città di Lecco perché le sfide che ci attendono sono immense – ha detto Boscagli -. Così deve essere anche per il turismo: non possiamo autoconcepirci come il turismo della città di Lecco fine a se stesso, ma siamo in un’economia di mercato territoriale molto più ampia. Poi ci sono delle scelte oggettive che questa città non ha ancora fatto ma vanno fatte: quale vocazione turistica ha scelto Lecco? Una città in grado di accogliere e in primo luogo una città che è in grado di dare un livello di qualità di vita all’altezza ai propri cittadini. Noi vogliamo portare un cambio di metodo perché chiunque ha qualcosa di positivo da portare all’amministrazione deve avere lo spazio di farlo e l’amministrazione deve ascoltare. Noi questo percorso abbiamo già iniziato a costruirlo in ogni ambito, non sarà mai presa una decisione nel chiuso di una stanza di Palazzo Bovara cosa che invece abbiamo visto sin troppe volte negli ultimi 6 anni”.

Spazio poi alle domande e alle considerazioni degli intervenuti tra cui c’erano anche operatori e rappresentanti del settore turismo che hanno potuto portare le proprie istanze direttamente al Ministro.