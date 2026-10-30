Il sindaco Boscagli riceve l’ambasciatore della Costa d’Avorio a Villa Manzoni

L’incontro con André Philippe Gauze si è svolto giovedì mattina

Il sindaco Boscagli: “Anche nel tessuto locale attribuiamo importanza alle relazioni e alla cooperazione internazionale”

LECCO – Un importante incontro istituzionale, quello svoltosi ieri mattina (giovedì) a Villa Manzoni tra il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, l’ambasciatore e console generale della Repubblica di Costa d’Avorio a Milano André Philippe Gauze e una delegazione del consolato, composta dai consoli Sahindou Meite e Alain Yapi, dalla segretaria interprete Kady Genualdo Kone e dal capo del cerimoniale Jean-Marie Gnae.

“Il primo appuntamento diplomatico con una rappresentanza straniera della nostra amministrazione, dopo quello con i responsabili del Piano Mattei – ha dichiarato il sindaco Filippo Boscagli -, vuole sottolineare l’importanza fondamentale che attribuiamo alle relazioni e alla cooperazione internazionale anche nel tessuto locale. Abbiamo la ferrea volontà di costruire una comunità unita in città come ben dimostrato oggi e, allo stesso tempo, aumentare le possibilità di scambio anche commerciale tra la fiorente economia ivoriana e le aziende lecchesi, molte delle quali già operano in quelle aree. Parallelamente, abbiamo ridato una centralità decisiva a Villa Manzoni come luogo istituzionale e casa rappresentativa dei lecchesi, uno spazio che affascina anche i più importanti esponenti di Paesi stranieri”.

L’incontro ha infatti rappresentato un’occasione di confronto su temi di comune interesse e sulle relazioni con la comunità ivoriana del territorio lecchese, presente attraverso il presidente dell’associazione Ibrahima Kone.

Al termine della visita, l’ambasciatore e console generale della Repubblica di Costa d’Avorio a Milano André Philippe Gauze ha apposto la propria firma sul libro d’onore del Comune di Lecco, a testimonianza dell’incontro istituzionale, e qui ha voluto consegnare alla città il suo gradimento per la visita: “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la qualità e il calore dell’accoglienza. I nostri scambi rafforzano i legami di amicizia e di cooperazione tra la Costa d’Avorio e l’Italia. Ringrazio il Signor Sindaco per la qualità dell’accoglienza riservata ai nostri connazionali ivoriani che vivono a Lecco”.

La mattinata si è conclusa con una visita guidata agli spazi di Villa Manzoni.