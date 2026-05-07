Il sottosegretario Ferrante a Lecco a sostegno della candidatura di Filippo Boscagli

Il sottosegretario del Ministero dei Trasporti rilancia il ruolo strategico di Lecco tra mobilità, rigenerazione urbana e recupero degli alloggi pubblici inutilizzati

All’incontro di Forza Italia presente anche il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, che ha ribadito il sostegno del partito alla candidatura di Filippo Boscagli LECCO – Il tema della casa come nuova emergenza sociale che coinvolge sempre più anche il ceto medio, la riqualificazione degli immobili pubblici inutilizzati, ma anche infrastrutture, mobilità e dialogo tra istituzioni. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Sbloccare Lecco”, tenutosi oggi, giovedì, nella sede elettorale di Forza Italia a Lecco, alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, del vicesegretario nazionale di Forza Italia Stefano Benigni, del segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, della capolista di Forza Italia Virginia Tentori e del candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli.

Ad aprire il confronto sul tema abitativo è stata Virginia Tentori, che ha richiamato la necessità di intervenire sul patrimonio immobiliare pubblico della città: “A livello di politiche comunali abbiamo pensato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico che abbiamo in quantità e che oggi è gestito in maniera non completamente esaustiva”. Tentori ha parlato della presenza di appartamenti comunali inutilizzati e della volontà di sviluppare percorsi di housing sociale attraverso il recupero degli immobili esistenti.

Il nodo della casa è stato poi affrontato dal sottosegretario Tullio Ferrante, che ha collegato il tema lecchese al nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei ministri. “Oggi il disagio abitativo non riguarda più soltanto le categorie più fragili che non possono permettersi un tetto – ha spiegato –. Tocca anche il ceto medio, che non rientra nei requisiti minimi per accedere all’edilizia pubblica ma non è nemmeno abbastanza ricco da permettersi alloggi a prezzi accessibili”.

Ferrante ha illustrato alcune delle misure contenute nel piano, soffermandosi sul recupero degli alloggi pubblici inutilizzati, sulla semplificazione delle procedure amministrative e sulla collaborazione tra settore pubblico e investimenti privati nell’edilizia sociale. “Oggi il tema non è tanto la mancanza di alloggi pubblici, che ci sono, ma la disponibilità e l’agibilità degli stessi“, ha osservato, parlando di migliaia di immobili inutilizzabili perché incompleti, occupati abusivamente o privi di manutenzione.

L’obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture è quello di rendere disponibili 60 mila alloggi entro dodici mesi. “Abbiamo già stanziato quasi un miliardo di euro a questo fine – ha aggiunto Ferrante – e intendiamo utilizzare anche fondi europei e incentivare partnership tra Stato e capitale privato, a condizione che il risultato sia edilizia residenziale integrata e accessibile per il ceto medio”.

Accanto al tema abitativo, il sottosegretario ha affrontato anche quello delle infrastrutture e del ruolo strategico del territorio lecchese. “Per anni Lecco è stata narrata come una realtà marginale, quasi periferica, considerata una semplice estensione del nodo milanese. Oggi invece è diventata la cerniera tra la grande metropoli lombarda e la zona alpina“.

Ferrante ha richiamato gli investimenti legati alle Olimpiadi e gli interventi infrastrutturali in corso sul territorio, parlando di oltre 330 milioni di euro destinati a opere pubbliche e di circa 350 milioni investiti per l’ammodernamento della linea ferroviaria. Tra le opere citate anche l’elettrificazione della Como-Lecco: “Una volta completata nei suoi due lotti consentirà la connessione dei treni dalla Svizzera non più solo fino a Como ma fino a Lecco, e sarà rivoluzionaria per la mobilità di questa zona”.

Nel suo intervento Stefano Benigni ha invece insistito sul ruolo politico e amministrativo di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra. “Forza Italia ha in sé la cultura del fare e di governo, che è ciò che serve per dare risposte ai cittadini”, ha dichiarato, sostenendo l’importanza di una “filiera istituzionale” tra amministrazione comunale, Governo ed Europa. Benigni ha poi richiamato alcuni dei temi affrontati dal Governo a livello nazionale, soffermandosi in particolare sulle questioni economiche, salariali ed energetiche. Il vicesegretario nazionale di Forza Italia ha parlato anche di sicurezza urbana, sostenendo la necessità di affrontare le situazioni di degrado presenti nelle città attraverso strumenti normativi e amministrativi più efficaci. Nel finale del suo intervento ha ribadito il sostegno del partito alla candidatura di Filippo Boscagli alle prossime elezioni comunali.

A chiudere l’incontro è stato Filippo Boscagli, che ha riportato il confronto sul rapporto tra amministrazione cittadina e istituzioni. “Lecco è stata fatta grande dalla cultura del lavoro e dal dialogo tra Comune, Provincia, Regione, Governo e associazioni di categoria”, ha affermato, sostenendo che negli ultimi anni questo sistema di confronto si sia progressivamente indebolito.

Secondo il candidato sindaco, il primo obiettivo amministrativo dovrebbe essere “ripristinare un sistema di confronto e dialogo” sui grandi temi cittadini, dalla casa alla viabilità, dalla sicurezza all’economia. “Le future scelte amministrative devono nascere da un confronto costante con istituzioni, associazioni di categoria e realtà economiche e sociali del territorio. Lecco può tornare a crescere solo recuperando una collaborazione stabile tra tutti i soggetti coinvolti nella vita della città”, ha concluso Boscagli.