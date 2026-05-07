Il sottosegretario Ferrante a Lecco a sostegno della candidatura di Filippo Boscagli

Il sottosegretario del Ministero dei Trasporti rilancia il ruolo strategico di Lecco tra mobilità, rigenerazione urbana e recupero degli alloggi pubblici inutilizzati
Ad aprire il confronto sul tema abitativo è stata Virginia Tentori, che ha richiamato la necessità di intervenire sul patrimonio immobiliare pubblico della città: “A livello di politiche comunali abbiamo pensato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico che abbiamo in quantità e che oggi è gestito in maniera non completamente esaustiva”. Tentori ha parlato della presenza di appartamenti comunali inutilizzati e della volontà di sviluppare percorsi di housing sociale attraverso il recupero degli immobili esistenti.
Il nodo della casa è stato poi affrontato dal sottosegretario Tullio Ferrante, che ha collegato il tema lecchese al nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei ministri. “Oggi il disagio abitativo non riguarda più soltanto le categorie più fragili che non possono permettersi un tetto – ha spiegato –. Tocca anche il ceto medio, che non rientra nei requisiti minimi per accedere all’edilizia pubblica ma non è nemmeno abbastanza ricco da permettersi alloggi a prezzi accessibili”.
Ferrante ha illustrato alcune delle misure contenute nel piano, soffermandosi sul recupero degli alloggi pubblici inutilizzati, sulla semplificazione delle procedure amministrative e sulla collaborazione tra settore pubblico e investimenti privati nell’edilizia sociale. “Oggi il tema non è tanto la mancanza di alloggi pubblici, che ci sono, ma la disponibilità e l’agibilità degli stessi“, ha osservato, parlando di migliaia di immobili inutilizzabili perché incompleti, occupati abusivamente o privi di manutenzione.
L’obiettivo indicato dal Ministero delle Infrastrutture è quello di rendere disponibili 60 mila alloggi entro dodici mesi. “Abbiamo già stanziato quasi un miliardo di euro a questo fine – ha aggiunto Ferrante – e intendiamo utilizzare anche fondi europei e incentivare partnership tra Stato e capitale privato, a condizione che il risultato sia edilizia residenziale integrata e accessibile per il ceto medio”.
Accanto al tema abitativo, il sottosegretario ha affrontato anche quello delle infrastrutture e del ruolo strategico del territorio lecchese. “Per anni Lecco è stata narrata come una realtà marginale, quasi periferica, considerata una semplice estensione del nodo milanese. Oggi invece è diventata la cerniera tra la grande metropoli lombarda e la zona alpina“.
Ferrante ha richiamato gli investimenti legati alle Olimpiadi e gli interventi infrastrutturali in corso sul territorio, parlando di oltre 330 milioni di euro destinati a opere pubbliche e di circa 350 milioni investiti per l’ammodernamento della linea ferroviaria. Tra le opere citate anche l’elettrificazione della Como-Lecco: “Una volta completata nei suoi due lotti consentirà la connessione dei treni dalla Svizzera non più solo fino a Como ma fino a Lecco, e sarà rivoluzionaria per la mobilità di questa zona”.
A chiudere l’incontro è stato Filippo Boscagli, che ha riportato il confronto sul rapporto tra amministrazione cittadina e istituzioni. “Lecco è stata fatta grande dalla cultura del lavoro e dal dialogo tra Comune, Provincia, Regione, Governo e associazioni di categoria”, ha affermato, sostenendo che negli ultimi anni questo sistema di confronto si sia progressivamente indebolito.
Secondo il candidato sindaco, il primo obiettivo amministrativo dovrebbe essere “ripristinare un sistema di confronto e dialogo” sui grandi temi cittadini, dalla casa alla viabilità, dalla sicurezza all’economia. “Le future scelte amministrative devono nascere da un confronto costante con istituzioni, associazioni di categoria e realtà economiche e sociali del territorio. Lecco può tornare a crescere solo recuperando una collaborazione stabile tra tutti i soggetti coinvolti nella vita della città”, ha concluso Boscagli.