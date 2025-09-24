Imbersago. La Global Sumud Flottilla alla Festa de l’Unità

Venerdì alle 19 collegamento in diretta durante l’inaugurazione ufficiale della festa

“Vogliamo che la nostra comunità sia consapevole di quanto accade a Gaza”

IMBERSAGO – La Festa de l’Unità del Meratese, in programma dal 26 al 28 settembre presso l’area polifunzionale di via Resegone a Imbersago, si aprirà con un momento di straordinaria rilevanza. Venerdì 26 settembre alle ore 19.00, durante l’inaugurazione ufficiale, ci sarà infatti un collegamento in diretta con la Global Sumud Flottilla, la missione umanitaria che sta navigando verso Gaza per portare aiuti e solidarietà alla popolazione palestinese sotto assedio.

A bordo della flottiglia c’è anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, che interverrà per raccontare in tempo reale la sua esperienza e l’importanza di questa iniziativa che, con coraggio e con la minaccia di continui attacchi israeliani, sfida le intemperie per garantire sostegno e attenzione internazionale alla tragedia in corso nella Striscia di Gaza.

Accanto al collegamento con Romano, la serata di apertura vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti del Partito Democratico: Silvia Roggiani, Segretaria regionale PD Lombardia, Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale PD e Vicesegretario PD Lombardia, Manuel Tropenscovino, Segretario provinciale PD Lecco, Pietro Radaelli, Vicesegretario regionale Giovani Democratici Lombardia, e Patrizia Riva, Presidente dell’Assemblea provinciale PD Lecco.

“La presenza simbolica della Global Sumud Flottilla all’inaugurazione della nostra Festa – attraverso il collegamento con Paolo Romano – è un segnale potente di vicinanza a chi, con determinazione, mette in gioco la propria sicurezza per un gesto di umanità e giustizia. Vogliamo che la nostra comunità sia consapevole di quanto accade a Gaza e si senta parte di una mobilitazione che va oltre i confini nazionali,” dichiarano Tropenscovino e Radaelli.

La Festa de l’Unità proseguirà per tutto il weekend con un ricco programma di dibattiti, cultura e musica: sabato 27 settembre alle 18.00 l’europarlamentare Cecilia Strada dialogherà sul tema della pace, mentre alle 21.00 il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà intervistato da Maria Teresa Meli del Corriere della Sera. Domenica 28 settembre, alle 21.00, chiusura con un approfondimento sulle infrastrutture e sulla viabilità lombarda, con particolare attenzione al ponte di Paderno, insieme a Gian Mario Fragomeli e Gian Paolo Torchio.

Durante tutti e tre i giorni sarà inoltre possibile sostenere concretamente la causa palestinese grazie alla vendita della Gaza Cola al bar, il cui ricavato sarà destinato a progetti umanitari in Palestina, e visitare la mostra “Heart of Gaza”, che raccoglie i toccanti disegni realizzati da bambini palestinesi, testimonianza diretta della vita sotto assedio.

La cucina sarà aperta tutte le sere dalle ore 19.00 e a pranzo sabato e domenica dalle ore 12.00, con menù speciali e piatti tradizionali.

