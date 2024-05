Imbersago per tutti: ecco la squadra capitanata da Valter Cogliati

La presentazione della lista è avvenuta lunedì sera in Mediateca

Imbersago per tutti propone come candidato sindaco Valter Cogliati

IMBERSAGO – Ambiente e cura del territorio; rapporti con la comunità intesi come condivisione della res publica e coinvolgimento; attenzione ai giovani e agli adolescenti nonché la creazione di uno sportello settimanale di ascolto e prima accoglienza su difficoltà legali e amministrative. Sono i punti cardine di Imbersago per tutti, la lista civica, guidata da Valter Cogliati, che lunedì sera ha presentato candidati e programmi alla cittadinanza in vista dell’appuntamento con le elezioni dell’8 e 9 giugno.

“Abbiamo a cuore l’interesse civico del nostro paese” puntualizza Cogliati, ribadendo l’intenzione di dare vita, in caso di vittoria, a uno sportello, a cadenza settimanale, per l’assistenza e il supporto ai cittadini che dovessero incontrare delle difficoltà di tipo legale o amministrativo, rendendosi in prima persona disponibile per degli appuntamenti serali, dalle 18 alle 21, al fine di avvicinare la cittadinanza, le associazioni e i commercianti all’amministrazione.

“La condivisione della cosa pubblica è fondamentale. Per questo promuoveremo due assemblee comunali aperte, in primavera e in autunno, per fare il punto della situazione, accogliere lamentele, proposte e condividere scelte organizzative e di attività”. Tra le proposte, quella di promuovere giornate ecologiche, eventi di interesse pubblico come il giorno del Pellegrino o l’ultima notte d’estate. Per quanto concerne l’ambiente e il territorio, verrà prestata massima attenzione alla sicurezza, alla cura e alla manutenzione di sentieri e opere pubbliche, adoperandosi per lo sviluppo di un mercato agricolo contadino e per dare impulso all’apertura di nuove cooperative per la costruzione di abitazioni in edilizia popolare ferme da oltre 35 anni.

Della squadra di Cogliati fanno parte Dante Panzeri, consigliere comunale uscente; Daniela Fiocchi, avvocato nonché ex assessore al Bilancio a Cernusco; Francesca Chiesa, libera professionista; Marco Sangiorgio, avvocato; Marco Zucchi, imprenditore; Andrea Iocco, responsabile della sicurezza sul lavoro; Rita Testa, coadiutore amministrativo; Sean Winkler, libero professionista e Andrea Bassi, giovane studente di 18 anni.