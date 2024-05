In Consiglio approvata la variazione di Bilancio, critica l’opposizione

La discussione ieri sera in Aula

Le minoranza ‘demoralizzata’: “Investimenti sempre sulle stesse opere ma non vediamo il punto di arrivo”

LECCO – E’ stata approvata in Consiglio Comunale martedì sera la variazione di bilancio triennale (2024-2025-2026) presentata dall’assessore Roberto Pietrobelli. Un’importante manovra da 8 milioni di euro, necessaria come spiegato “per utilizzare l’avanzo di amministrazione per poter finanziare, in particolare, le spese in conto capitale”.

Tanti i capitoli affrontati, argomento di un’apposita commissione la scorsa settimana, illustrati nuovamente all’assemblea chiamata all’approvazione: dalle opere pubbliche agli investimenti su scuole e servizi per l’infanzia, ambiente, mobilità, l’assessore ha ripercorso i principali capitoli di spesa e le relative cifre stanziate.

Durante la discussione la minoranza non ha mancato di sollevare dubbi e perplessità. A creare discordia in particolare i 100 mila euro per lo stadio Rigamonti Ceppi, che verranno utilizzati per la creazione di una pedana per l’accesso ai diversamente abili: “Su questo punto – ha ricordato Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) – avevo presentato quattro emendamenti su cui era stato espresso comune accordo, avrebbero potuto essere realizzati in fase di applicazione dell’avanzo invece evidentemente a questa amministrazione non importa molto dello stadio”. Delusa anche la consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale): “100 mila euro per lo stadio sono una delusione totale – ha dichiarato – i lavori eseguiti dalla Società Calcio Lecco sono stati molto importanti con uno standard di costi non paragonabili a questo stanziamento. Dii questi lavori beneficerà il proprietario, ricordo che a breve avremo i Master Games, e lo Stadio Rigamonti Ceppi è l’unica struttura di cui disponiamo per inaugurare le manifestazioni sportive, dal momento che non ci sono garanzie sul Bione. Credo che l’amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di considerare maggiormente lo stadio come un bene che merita altamente di essere valorizzato”.

Cinzia Bettega (Lega) si è definita senza mezzi termini “demoralizzata”: “Anche in questa variazione vediamo risorse stanziate sulle stesse opere ma non vediamo mai il punto di arrivo”.

Il capogruppo di Lecco Merita di + Emilio Minuzzo ha chiesto invece lumi sui 500 mila euro stanziati per il Teatro della Società e sullo stanziamento per il trasferimento della scuola materna Damiano Chiesa presso la De Amicis: “Si sapeva sin dall’inizio che il bando per il rifacimento delle elementari non avrebbe coperto la parte della scuola materna, non si poteva effettuare prima questo stanziamento?”.

A sostegno della delibera la maggioranza, che ha invece sottolineato all’unanimità l’attenzione a scuole, opere pubbliche ed interventi definiti strategici per la città. Al termine della discussione la variazione è stata approvata (contraria la minoranza).