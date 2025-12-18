In Consiglio Comunale nasce il gruppo Orizzonte Per Lecco

Una nuova esperienza in vista delle amministrative 2026, Giovanni Tagliaferri capogruppo

LECCO – In Consiglio Comunale nasce ufficialmente un nuovo gruppo, Orizzonte Per Lecco, composto da Clara Fusi, Giovanni Tagliaferri (Gruppo per Lecco) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco).

Una decisione presa – e comunicata lo scorso ottobre in consiglio comunale – in vista delle prossime amministrative: il Gruppo per Lecco, insieme ad Appello, Azione e Insieme, sosterrà infatti la candidatura a sindaco di Mauro Fumagalli e proprio il percorso condiviso ha spinto i tre consiglieri comunali ad unirsi sotto lo stesso gruppo per la rimanente legislatura, denominato Orizzonte per Lecco.

La costituzione del nuovo gruppo è stata formalizzata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 dicembre, accompagnata da una conseguente ridefinizione della composizione delle commissioni consiliari permanenti. Capogruppo è stato designato Giovanni Tagliaferri.