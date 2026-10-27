In Consiglio scontro sulla mezz’ora di sosta gratis per i residenti, bocciata la mozione del PD

Tra accuse reciproche e posizioni diverse il confronto si accende in Aula

I dem: “E’ una vostra proposta, dovete rendere conto ai lecchesi”. Nessuna mediazione e voto contrario della maggioranza: “Mozione prematura”

LECCO – La prima mezz’ora di sosta gratuita per i residenti, promessa nel programma elettorale della coalizione che sostiene il sindaco Filippo Boscagli, accende il dibattito in Consiglio comunale. La mozione presentata dal Partito Democratico, primo firmatario Pietro Regazzoni, chiedeva alla Giunta di confermare l’impegno, chiarire perché la misura non possa essere introdotta nel 2027 e programmare le risorse necessarie per renderla operativa nel 2028. L’atto è stato bocciato: a favore si è espresso soltanto il Pd con Fattore Lecco, maggioranza contraria, mentre AmbientalMente Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra e Orizzonte per Lecco si sono astenuti.

Al centro della discussione, la revisione del sistema tariffario della sosta e la distanza tra gli impegni presi in campagna elettorale e i tempi della loro attuazione. La mozione richiamava espressamente il programma della coalizione di Boscagli, che al capitolo dedicato a viabilità e mobilità prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente per i primi 30 minuti negli stalli a pagamento per i residenti.

Il documento chiedeva inoltre di quantificare il mancato gettito derivante dalla misura, inserire nel bilancio di previsione 2027-2029 le risorse necessarie per il 2028 e coinvolgere le commissioni consiliari nella revisione delle tariffe. Tra le richieste anche un cronoprogramma e aggiornamenti quadrimestrali sullo stato di avanzamento.

Il Pd: “È una vostra proposta, dovete rendere conto ai lecchesi”

A illustrare le ragioni dell’iniziativa è stato Pietro Regazzoni, che ha invitato la maggioranza a confrontarsi sul merito della proposta, ricordando che la gratuità della prima mezz’ora per i residenti è un impegno assunto dalla stessa coalizione oggi al governo della città. Regazzoni ha anche riconosciuto le perplessità che il centrosinistra ha storicamente espresso rispetto alla gratuità della sosta in centro: “L’avremmo fatto noi? Probabilmente no, richiede risorse che noi abbiamo sempre investito in maniera diversa”.

La maggioranza: “Mozione prematura”

Dalla maggioranza è arrivata una netta contrarietà all’atto, motivata soprattutto con la necessità di approfondire gli aspetti tecnici ed economici prima di intervenire sulle tariffe.

Francesca Meles, della Lega, ha contestato al Pd di chiedere risultati in tempi rapidi dopo aver amministrato la città per anni. “Dove siete stati negli ultimi 16 anni? Fa specie vedere questa mozione. Non accettiamo lezioni di tempestività da chi ha avuto 16 anni di tempo per intervenire e ora richiede risultati in pochi mesi. Accompagnate le vostre proposte con un po’ di memoria amministrativa”.

Meles ha ribadito che, prima di procedere, è necessaria un’analisi preliminare e che la Lega non intende ridurre i costi della sosta per i lecchesi senza aver prima valutato tutte le implicazioni. La mozione è stata giudicata prematura e per questo il gruppo ha annunciato il voto contrario.

Sulla stessa linea Leonardo Valessina, di Fratelli d’Italia, che ha richiamato anche le prospettive di Linee Lecco e la futura gara per il trasporto pubblico locale. “La cosa più sicura che c’è è che noi ci impegneremo a portare avanti questa proposta”, ha assicurato, sostenendo tuttavia che sia ancora presto per definire tempi e modalità.

Anche Loredana Colella, sempre FdI, ha contestato i toni della discussione: “Stiamo sentendo solo provocazioni, giochi in punta di fioretto, presa in giro per i cittadini. Noi porteremo avanti l’azione proposta in campagna elettorale, ritengo che se vi volete divertire così cambiamo il livello, questa non è collaborazione”.

Gianluca Bezzi, di Forza Italia, ha definito la mozione “capziosa”: “Facciamo la mezzora gratis, per il bene dei lecchesi. Da questa discussione emerge solo che voi siete spaccati, mentre noi no” ha dichiarato, ribadendo poi il voto contrario del gruppo.

Fabrizio Bianchi, della lista civica Boscagli Sindaco, si è detto invece sorpreso in senso positivo dall’iniziativa del Pd, interpretandola come un riconoscimento del lavoro della maggioranza su un tema che anche l’opposizione considera rilevante.

AmbientalMente: “Sì alla trasparenza, ma non alla sosta gratuita”

La posizione di AmbientalMente Lecco è stata illustrata da Renata Zuffi, ex assessore alla mobilità, che ha distinto il metodo dal merito della proposta. Sul piano della trasparenza e della responsabilità amministrativa, il gruppo ha condiviso la richiesta di chiarimenti sui tempi, sulle risorse e sugli impegni elettorali rinviati al 2028. “Se intendete fare quanto annunciato, nei tempi annunciati, fatelo. O meglio, avreste, come si diceva, già dovuto farlo”.

Nonostante la condivisione dell’obiettivo di chiedere conto alla Giunta, AmbientalMente ha scelto l’astensione per ragioni legate alla propria visione della mobilità urbana. Zuffi ha evidenziato le difficoltà tecniche nel garantire il rispetto della mezz’ora gratuita senza favorire abusi o contenziosi, il rischio di aumentare il traffico privato in centro e la possibilità che i mancati introiti vengano compensati con rincari per le altre fasce di sosta.

Il gruppo ha ribadito una visione di città orientata alla mobilità sostenibile e alla riqualificazione degli spazi pubblici, indicando come prospettiva anche una trasformazione di piazza Cermenati e delle aree verso il lago, con maggiore spazio per pedoni e aggregazione.

Ad intervenire nuovamente di fronte alla contrarietà della maggioranza il consigliere Regazzoni (PD): “L’obiettivo – ha spiegato – non era costringere la maggioranza a votare contro la propria proposta, ma aprire un confronto per arrivare a una soluzione condivisa”. Da qui l’avvertimento politico: “Se votate contro questa mozione vi chiederò conto ogni singolo consiglio comunale di questa misura. Ripeto, dovetre rendere conto ai lecchesi, non all’opposizione”.

Avs: “La mozione può essere emendata”

Emanuele Manzoni, di Avs, ha invitato l’aula a riportare il confronto sui contenuti della mozione, ricordando che l’atto avrebbe potuto essere modificato attraverso un emendamento, anziché essere semplicemente approvato o respinto. Per Manzoni, la bocciatura senza una proposta alternativa rappresenta un’occasione mancata: “La maggioranza voterà contro parte del proprio programma elettorale senza proposte emendativa e senza proposta di mediazione”.

Il consigliere ha inoltre difeso il ruolo dell’opposizione rispondendo alle parole della consigliera Colella: “Un atto della minoranza è democrazia, non provocazione”. E ha invitato a superare le polemiche sul passato, sottolineando che la responsabilità delle scelte amministrative dovrà essere assunta progressivamente dalla nuova Giunta.

Mauro Fumagalli, di Orizzonte per Lecco, ha scelto invece di astenersi, dichiarando di non riconoscersi nelle modalità con cui si è sviluppato il confronto.

Mozione respinta

Il confronto si è infine chiuso senza un accordo. La maggioranza ha confermato la contrarietà alla mozione, ribadendo l’intenzione di portare avanti la misura prevista dal programma elettorale ma ritenendo prematuro fissare tempi e risorse senza ulteriori approfondimenti, anche in relazione alla futura gara per l’affidamento dei parcheggi a Linee Lecco. Il Pd ha invece insistito sulla necessità di trasformare l’impegno elettorale in un percorso concreto, con una scadenza e risorse definite. La mozione è stata infine respinta, con il solo voto favorevole dei consiglieri dem e di Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco) e l’astensione di AmbientalMente Lecco, Avs e Orizzonte per Lecco.