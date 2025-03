Infrastrutture locali, incontro con i sottosegretari della Lega Piazza e Morelli

Al centro del confronto, lo sviluppo infrastrutturale del territorio

Morelli: “Non sono solo opere pubbliche, ma il motore della competitività”

LECCO – Si è tenuto venerdì a Lecco un incontro tra i militanti e gli amministratori locali della Lega, con la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, e del sottosegretario alla Segreteria di Stato, Alessandro Morelli. Al centro del confronto, lo sviluppo infrastrutturale del territorio e il grande lavoro portato avanti dalla Lega a tutti i livelli istituzionali.

“Grazie alla filiera solida e strategica che la Lega, con Matteo Salvini, ha saputo costruire tra Regione, Provincia e Ministero, il territorio lecchese può contare su un impegno concreto per potenziare e migliorare le infrastrutture, indispensabili per la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini” afferma il Segretario Provinciale Daniele Butti

“La Lega sulle infrastrutture c’è ed è presente – ha sottolineato Mauro Piazza –. Il nostro impegno è costante per garantire opere fondamentali per il territorio, dalla viabilità alle grandi opere strategiche”.

A rafforzare il concetto, anche le parole di Alessandro Morelli: “Grazie all’azione del nostro ministro e vicepremier Matteo Salvini, stiamo portando avanti interventi cruciali per lo sviluppo di Lecco e dell’intera Lombardia. Le infrastrutture non sono solo opere pubbliche, ma il motore della competitività del nostro territorio“.

L’incontro è stato un’occasione per ribadire la centralità delle infrastrutture nella programmazione amministrativa della Lega, che continua a lavorare con determinazione per garantire collegamenti più efficienti, moderni e sicuri per cittadini e imprese. Conclude Mauro Piazza: “La Lega conferma il proprio impegno nel garantire che il territorio di Lecco e della Lombardia possa contare su progetti concreti e finanziamenti adeguati, nella consapevolezza che lo sviluppo passa attraverso una rete infrastrutturale moderna ed efficiente”.