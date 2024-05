“Insieme per il futuro – Cortenova” lista e programma del sindaco uscente Sergio Galperti

“Valorizzare le tradizioni mentre si guarda al futuro è una visione equilibrata e saggia”

CORTENOVA – Il sindaco uscente Sergio Galperti presenta lista e programma per le imminenti amministrative “Insieme per il futuro – Cortenova”.

Il tema è quello della salvaguardia delle storia del paese ma volgendo lo sguardo verso il futuro.

“Valorizzare le tradizioni mentre si guarda al futuro è una visione equilibrata e saggia- esordisce il candidato sindaco Sergio Galperti – Trasmettere queste tradizioni ai giovani prepara il terreno per una comunità forte ed è l’obiettivo che si pone il nostro gruppo. Il nostro intento è quello di credere nelle persone e valorizzare il territorio aumentando servizi ed opportunità”.

Uno dei punti su cui si concentra il programma è quello del dialogo tra cittadini ed ente.

“Il dialogo tra i cittadini e la trasparenza amministrativa sono uno dei nostri scopi – prosegue Galperti – Riuscire a coinvolgere i cittadini nella vita politica decisionale e garantire un accesso facile e trasparente alle informazioni pubbliche. Per realizzare ciò ci avvarremo della tecnologia, ad esempio, sviluppando piattaforme digitali per la consultazione pubblica e l’accesso ai dati amministrativi. Un dialogo aperto incoraggia il confronto di idee e opinioni tra cittadini e istituzioni.”

Riguardo il tema della sicurezza è in programma il rafforzamento della videosorveglianza nei punti sensibili del paese e l’implementazione di una convenzione di servizi di Polizia Locale con i paesi limitrofi.



“Sarà nostra cura agire sul miglioramento della viabilità per renderla più sicura e scorrevole. Il nostro impegno sarà volto alla realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio tra la strada provincia e via Trento – spiega Galperti – Per l’ambiente ci faremo promotori dello sviluppo delle “comunità energetiche rinnovabili” per garantire al territorio un futuro sostenibile”.

Nell’ambito dell’istruzione nei punti di programma il potenziamento delle strutture scolastiche adeguandole alle attuali norme di sicurezza, l’ampliamento degli spazi e il rinnovamento dei laboratori. Obiettivo della lista “Insieme per il futuro – Cortenova” è inoltre quello della realizzazione dell’asilo nido presso l’attuale scuola dell’infanzia di Cortenova.

“In coordinamento con le strutture territoriali proporremo incontri diurni di aggregazione per i nostri anziani. Anzi ci piacerebbe dar vita al “Gruppo dei Ricordi” dove queste persone di “esperienza” possano tramandare alle nuove generazioni ricordi e tradizioni”.

Tra i punti elencati anche interventi volti alla valorizzazione e al sostegno di associazioni culturali, sportive e alle attività produttive e progetti per lo sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio.

Riguardo la fusione dei Comuni la posizione di Galperti è chiara: “Siamo convinti che unendo le forze possiamo tracciare un futuro più radioso per il nostro paese, crediamo fermamente nella fusione fra i comuni come strumento per superare le sfide attuali e costruire insieme un domani ancora più luminoso per le generazioni a venire”.

I componenti della lista “Insieme per il futuro – Cortenova” candidato sindaco Sergio Galperti