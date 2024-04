Introbio incontra i cittadini: è scontro sull’opportunità della serata sotto elezioni

Poco pubblico presente in sala. Polemica di Silvana Piazza possibile candidata alle amministrative

Tra le novità il potenziamento dei servizi cardiologici al distretto sanitario e i lavori di regimazione dell’Acquaduro

INTROBIO – Poco partecipata la serata aperta ai cittadini organizzata ieri dall’amministrazione comunale. La cittadina Silvana Piazza, probabile candidata alle prossime elezioni, ha voluto sottolineare come l’incontro fosse a suo avviso inopportuno: “Non è possibile svolgere questa serata perché siamo sotto elezioni. Secondo legge si prevede che dalla data di convocazione dei Comizi elettorali, 11 aprile, e fino a chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabile per lo svolgimento delle proprie funzioni. Quindi puoi fare una serata come ‘Adriano’ ma non come sindaco del Comune di Introbio, è stato usato anche il logo sul volantino, questo è vietato ed è un indizio di illegittimità. Quelle di questa sera non sono comunicazioni indifferibili, a Introbio non è successo nulla di così grave da non poter rimandare questa assemblea istituzionale pubblica”.

Il sindaco Adriano Airoldi risponde all’accusa: “Quello che viene detto questa sera verrà registrato e io proseguo per la mia strada, ho preso le mie opportune informazioni e credo che dopo 10 anni che sono sindaco so dove andare a recepirle. Mi assumo ogni responsabilità per quando viene detto questa sera e se qualcuno dei cittadini introbiesi ritiene che io stia forzando la legge lo segnali alle opportune autorità. Mi sono informato nelle sedi opportune, non farò campagna elettorale, e riguardo l’importanza delle comunicazioni da fare non ritengo si debbano aspettare tre mesi per informare gli introbiesi. Se alla fine di questa serata ritieni opportuno denunciarmi per abuso di potere o altro ti invito a farlo, qualcuno sopra di noi deciderà chi ha ragione“.

La prima delle novità comunicate dagli Amministratori ieri sera è a carattere sanitario. Il direttore sanitario di Asst, Gianluca Peschi, durante l’assemblea con i sindaci ha annunciato alcuni nuovi servizi in programmazione.

“Al presidio sanitario in località Sceregalli ci sarà un punto di telemedicina ospedaliera cardiologica – spiega il medico e consigliere comunale Silvia Artusi -. Questo significa che il servizio cardiologico non sarà limitato al giorno nel mese in cui è presente il cardiologo ma ci sarà la possibilità di fare elettrocardiogrammi, holter pressori, holter ecg in telemedicina con l’ospedale di Lecco. I tracciati verranno trasmessi immediatamente al Manzoni, questo è un servizio molto importante per i pazienti cronici o anziani per cui può diventare problematico recarsi nei presidi di Lecco o Bellano. E’ una azione di Asst per favorire la medicina territoriale e una opportunità in più per i cittadini”.

Il sindaco Airoldi ha poi fatto il punto riguardo i lavori di regimazione dell’Acquaduro, in questi giorni si stanno realizzando delle gettate in cemento: “In questi si sta svolgendo il trasporto del materiale con l’elicottero perché si stanno facendo gettate importanti di cemento. L’elicottero effettua circa 100 viaggi al giorno per consentire le opere di regimazione del torrente e della messa in sicurezza dell’abitato di Introbio. La zona operativa dell’elicottero è vasta e raggiungibile da molti sentieri, molte persone si fermano nei pressi del cantiere. L’elicotterista ci segnala che questo è un problema di sicurezza per le manovre di lavoro. A volte deve modificare le rotte e la presenza di persone nelle vicinanze è motivo di apprensione. Quindi invito i cittadini a stare lontani dall’area di cantiere mentre è in volto l’elicottero.

Tra le comunicazioni anche quella di un collegamento tra l’attuale scuola secondaria e il Pala-Baster. “Dato che i ragazzi vanno a fare ginnastica da scuola al Pala-Baster si sta provvedendo all’apertura di un varco che passa sul terreno che è recentemente stato acquistato dal comune per la realizzazione delle nuove scuole. Gli alunni così sono in sicurezza e non devono transitare sulla strada trafficata dalle auto”.

Riguardo la spinosa questione delle Fusione dei Comuni avviata tra Primaluna e Cortenova e la raccolta firme realizzata da alcuni cittadini introbiesi Airoldi precisa che “Ogni sindaco ha deciso ciò che meglio credeva, noi per rispetto verso i cittadini che non potevano essere informati correttamente e in tempo utile e per rispetto verso chi si candiderà a sindaco abbiamo preferito aspettare. Dopo le elezioni chi vincerà avrà potere di decidere se intraprendere questo percorso o meno. Non abbiamo problemi economici gravi che ci costringevano a farlo immeditatamente. Abbiamo preferito fare le cose per bene, con calma, per informare bene tutti i cittadini”.

Il consigliere Riccardo Benedetti ha puntualizzato: “Dobbiamo tenere presente che non si sta parlano di esigenze del cittadino o di singoli ma di una opportunità per tutto il territorio. Questo è un percorso condiviso con i sindaci e da anni si stanno svolgendo incontri a riguardo. Ci sono equilibri delicati da tenere in considerazione per questo passaggio, ci sono state raccomandazioni da parte dei dirigenti regionali che sono oggetto di riflessione e discussione tra i sindaci”.