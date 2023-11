Introbio: presentato in consiglio comunale il nuovo PGT

30 giorni disponibili per la consultazione del documento e altrettanti per la presentazione delle osservazioni

Voto favorevole della sola maggioranza per l’acquisizione del terreno di 418 mila euro per la realizzazione della scuola secondaria

INTROBIO – Sono stati i tecnici della società Soster a presentare durante la seduta del Consiglio Comunale di venerdì sera il nuovo PGT (Piano di Governo del territorio).

Il documento è frutto di molteplici studi e previsioni urbanistiche volte a tutelare e valorizzare il paesaggio e con lo scopo di migliorare la qualità dello spazio pubblico.

Presentati nel dettaglio a Villa Migliavacca le analisi di previsione dell’andamento demografico e le dinamiche socio economiche, indicatori indispensabili per valutare le necessità di un territorio, elementi su cui si è strutturato il nuovo Pgt. Tra gli indicatori di cui tener conto di primaria importanza quella del consumo di suolo. La Regione Lombardia ha sposato la line guida imponendo una diminuzione di consumo di suolo mettendo come obiettivo quello di arrivare nel 2050 al valore zero.

Positive le impressioni del sindaco Stefano Airoldi: “Le proiezioni frutto di questo studio sono corrette, veritiere e logiche. I cittadini introbiesi possono stare tranquilli anche per quello che riguarda la edificazione civile che quella industriale. C’é spazio per tutti senza sacrificare nessun nucleo. Ora lasciamo la possibilità agli abitanti per le loro osservazioni”.

Dopo essere depositato il Pgt ci sono 30 giorni a disposizione per la consultazione e ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La Provincia di Lecco ha a disposizione invece 120 giorni per esprimere il suo parere di compatibilità. Una volta ottenuto il parere della Provincia, verranno redatte le deduzioni a tutte le osservazioni pervenute e si terrà un consiglio comunale di approvazione. Solo dopo questi passaggi avverrà la pubblicazione sul Burl (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia).

Ultimo punto del consiglio, l’acquisizione di compendio immobiliare e terreno di proprietà privata per la realizzazione della nuova scuola secondaria.

Il terreno, con un prezzo stabilito di 418 mila euro, si trova in un’area antistante a Prà Baster. L’appezzamento vedrà la futura edificazione dell’istituto che oltre a Introbio servirà i comuni di Primaluna, Cortenova, Taceno e Parlasco e vedrà anche il contributo della Comunità Montana. Ad approvare l’acquisizione la sola maggioranza.

Contraria la minoranza come ha affermato il capogruppo Lino Artusi: “La scuola attuale non è efficiente e idonea e siamo certamente favorevoli alla realizzazione di un nuovo stabile che la ospiti. Noi come opposizione votiamo però contro in quanto non vediamo una logica nei modi in cui è stato svolto questo passaggio. Sono tre anni che si trascina l’acquisto di questo terreno e le procedure che avete adottato non possiamo accettarle”.