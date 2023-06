Italia Viva: un coordinamento provvisorio in attesa del congresso

Italia Viva raduna gli iscritti in provincia di Lecco ed elegge referenti provvisori

“Azzeriamo le polemiche e andiamo avanti. Obiettivo costruire un nuovo soggetto politico”

GALBIATE – Dopo la burrascosa separazione con Azione di Calenda e il tramonto del progetto di Terzo Polo, Italia Viva guarda al futuro e, seguendo l’assemblea nazionale del partito che si è svolta il 10 giugno, anche gli iscritti della provincia di Lecco hanno voluto incontrarsi per definire l’organizzazione e delineare le prospettive in attesa del congresso del prossimo autunno.

Ad aprire la serata di Galbiate presso l’auditorium Cesare Golfari, il coordinatore Antonio Rusconi che ha esordito stabilendo l’orizzonte verso cui tendere, prima di passare parola all’On. Mauro Del Barba: “Dobbiamo continuare a lavorare per la costruzione di una storia nuova – dice Rusconi – aprendoci alle realtà del territorio senza aspettare necessariamente Roma”

Da qui l’idea di un’organizzazione provvisoria, che affiancherà i coordinatori Rusconi e Vitali, fino al congresso; Interviene quindi l’Onorevole Mauro del Barba, che racconta gli avvenimenti politici degli ultimi mesi portando la sua diretta esperienza nel ruolo di responsabile regionale di Italia Viva e di parlamentare del gruppo Azione-Italia Viva.

“Arriviamo al congresso dopo una serie di curve ed un percorso non proprio lineare – dice l’Onorevole, raccontando le difficoltà emerse dopo le elezioni regionali e la rottura provvisoria del progetto Terzo Polo – Purtroppo quanto accaduto ha segnato un calo di fiducia da parte dei cittadini, ed è per questo che abbiamo deciso di azzerare le polemiche e provare ad andare avanti, consapevoli che il valore del progetto non sia messo in discussione”.

L’attenzione passa subito dopo alle prospettive future, con lo sguardo verso le elezioni europee ma anche oltre: l’obiettivo, spiegano, “è costruire un nuovo soggetto politico, del quale ci proponiamo come perno. Italia Viva sarà parte fondamentale di questo progetto, che quando sarà compiuto andrà oltre la sola Italia Viva, e guarda a +Europa, ad Azione, e a tante altre forze politiche fuori dai due poli estremi”.

Un chiarimento anche verso i recenti avvenimenti: “Non ci sono polemiche interne, e non darei attenzione ad una questione di poco conto, che non mette in discussione il progetto. Continuiamo insieme, a partire dai territori come avete giustamente proposto voi qui a Lecco; complimenti a voi, perché questo è lo spirito giusto con cui celebrare il futuro congresso”.

Ecco i nomi e gli incarichi del coordinamento provvisorio: