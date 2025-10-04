‘La città per le persone’: Alleanza Verdi e Sinistra rilancia il progetto per Lecco

Dalla prossima settimana nuove affissioni in città e incontri per raccontare ‘La città delle persone’

Manzoni: “Non solo uno slogan ma un laboratorio politico aperto in cui ognuno può portare il proprio contributo”

LECCO – Alleanza Verdi e Sinistra promuove ‘La città per le persone’: non solo uno slogan, ma un’idea di città chiara, che metta le persone al centro. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente venerdì pomeriggio presso la sede di Avs.

“Si tratta di un messaggio che vogliamo lanciare alla città – ha spiegato il Segretario Emanuele Manzoni – inizialmente lo abbiamo fatto in forma anonima, tramite affissione di cartelloni pubblicitari ‘senza firma’ che hanno creato curiosità. ‘La città per le persone’ non è solo uno slogan, ma un’idea di città ben precisa che ha guidato il lavoro svolto negli ultimi 5 anni e che sta guidando il lavoro di incontro con le varie realtà della nostra città, guardando al futuro. Siamo partiti cinque anni fa da una città ‘rinchiusa’ dentro le mura di casa dopo la pandemia, abbiamo costruito percorsi, luoghi di incontro e di relazione. Ora è arrivato il momento di raccontare questa città delle persone e lo faremo proprio tramite loro. Dalla prossima settimana le affissioni continueranno e faremo anche degli incontri con i cittadini che ci racconteranno direttamente che significato hanno avuto per loro le opere e gli interventi realizzati”.

Alla conferenza erano presenti tre ‘voci’, testimonianza del progetto portato avanti da Avs: Cassandra Montanelli, operatrice sociale, Laura Villa, insegnante e Marianna Motta, studentessa. Al centro degli sforzi, le persone: i giovani, le famiglie, e gli anziani.

“Nella nostra città – ha spiegato Villa – ci sono 6.754 giovani, pari al 14% della popolazione complessiva. Non è una cifra irrisoria e verso i giovani continuerà il nostro impegno per promuovere eventi culturali, sportivi, momenti di incontro e di crescita. L’obiettivo è il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile, purtroppo diffuso. Temi che non devono essere ‘vezzo’, ma linfa vitale per la città”.

Cassandra Montanelli ha brevemente ripercorso gli interventi verso le famiglie lecchesi: “Per facilitare la conciliazione lavoro-famiglia negli ultimi 5 anni sono stati aumentati del 30% i posti nei nidi comunali, c’è poi il grande riferimento dei centri per le famiglie”. Ricordato anche il servizio Ti Porto Io, con oltre 4 mila tessere erogate e la grande sfida dell’abitare”.

Marianna Motta ha ricordato invece il valore degli spazi di comunità per le persone anziane, pari a 1/4 della popolazione lecchese: “Realtà rionali come Il Giglio, Labirinto Bonacina e Laorca Lab sono diventate riferimento imprescindibile per moltissimi utenti, luoghi per contrastare la solitudine ed intessere relazioni e scambi”.

Alberto Anghileri, Con la Sinistra Cambia Lecco, ha commentato: “Mentre la destra fa a gara a chi la spara più grossa noi parliamo di programmi per la città. La nostra coalizione ha lavorato con l’obiettivo di restituire Lecco alle persone, in primis a quelle che la vivono: quando siamo stati eletti ci è stato detto che non saremmo durati sei mesi, insieme, invece abbiamo portato avanti quasi sei anni di lavoro, rispettando i diversi punti di vista e mettendo al centro le persone. Siamo pronti a farlo anche per i prossimi 5 anni”.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 Avs sta lavorando alla lista a sostegno del candidato sindaco uscente Mauro Gattinoni: “Sarà una lista di persone della città, di diversa età e rappresentative di tutti i rioni, con una rappresentanza di genere che vorremmo portare al 50% (cioè 16 candidati uomini e 16 donne, ndr) – ha anticipato Manzoni – stiamo anche lavorando al programma: proprio insieme alle persone. In questo senso ‘La città per le persone’ è un vero e proprio laboratorio politico aperto: chiunque può partecipare e dare il proprio contributo, vi aspettiamo”.