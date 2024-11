La Lega contro l’amministrazione Gattinoni, in città torna la ‘guerra’ dei manifesti

Stesso copione di poco più di un anno fa: enormi cartelli pubblicitari della Lega contro le scelte dell’amministrazione

La replica (per ora sui social) non si è fatta attendere

LECCO – La Lega torna all’attacco dell’amministrazione di centrosinistra a suon di…manifesti. Una scena già vista, poco più di un anno fa (leggi qui), quando gli esponenti del Carroccio si erano scagliati sulla coalizione alla guida della città criticandone alcune scelte.

Il copione torna in scena identico, nel mirino dei primi cartelloni a sfondo arancione apparsi in diverse vie della città i parcheggi, il traffico e il Teatro della Società. “Traffico? Usate meno le auto” si legge ad esempio su uno dei manifesti, accompagnato da un ironico e beffardo ‘Grazie Sindaco’.

Non si è fatta attendere la replica del centrosinistra, condivisa, per ora, solo sui social di Fattore Lecco, la civica nata a sostegno del sindaco Mauro Gattinoni, che, ad esempio, all’affondo della Lega sul Teatro della Società (“Anche quest’anno andremo a Teatro a Milano. Grazie Sindaco, ndr) risponde “6,5 milioni per riaprire il Teatro della Società nel 2025, #graziesindaco” e un post scriptum in fondo: “Cara Lega, vorremmo andare al Teatro alla Scala, ma anche oggi il treno non è passato”.

Alle prossime amministrative nel capoluogo mancano circa 18 mesi. La campagna elettorale è già iniziata?