La Regione ‘taglia’ i vitalizi, -7% a partire dal prossimo luglio

MILANO – Il Consiglio regionale, presieduto da Alessandro Fermi, martedì ha approvato all’unanimità la legge che ricalcola i vecchi vitalizi sulla base del metodo contributivo.

Il provvedimento, illustrato in Aula da Francesca Ceruti (Lega), recepisce le nuove norme nazionali in materia e fa seguito all’intesa Stato-Regioni e all’intervento della Conferenza dei Presidenti che ha definito e concordato un “modello di regole” comune e uniforme per tutte le regioni italiane.

Il taglio medio sui 208 vitalizi degli ex Consiglieri regionali lombardi tuttora erogati sarà mediamente del 7% (i vitalizi per i nuovi Consiglieri così come l’indennità di fine mandato erano stati aboliti nel 2011 con la legge n.21: da allora in Lombardia i nuovi consiglieri regionali non percepiscono più il vitalizio).

La nuova legge esclude nuovi oneri per le casse regionali e avrà effetto a partire dal 1° luglio.