La squadra di Leidi (Ascolto Valmadrera) si presenta: “Dateci fiducia, vi daremo concretezza”

Al Fatebenefratelli la serata di presentazione dei candidati della coalizione

Leidi: “Spero ci sia occasione per un confronto pubblico con il mio avversario”

VALMADRERA – “Oggi inizia un percorso nuovo. La ragione per cui siamo qui è perché siamo nel 2024 e da 30 anni a Valmadrera non è cambiato niente, nonostante le tante cose dette. Spero che la gente abbia voglia di aprire gli occhi e di vedere qualcosa di nuovo”.

Così Alessandro Leidi, candidato sindaco di Ascolto Valmadrera (coalizione che, oltre l’omonima civica raggruppa i partiti di centrodestra, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) al pubblico intervenuto numeroso venerdì sera presso il Centro Culturale Fatebenefratelli per la serata di presentazione della squadra che lo supporterà alle prossime amministrative dell’8-9 giugno.

“Il nostro obiettivo è quello di partire dalle cose semplici e concrete che possano migliorare la vita di tutti i giorni dei valmadreresi, sarà già un grande risultato – ha dichiarato il candidato sindaco – in questi cinque anni mi sono realmente appassionato al bene comune e la spinta a restare in campo me l’hanno data le persone che vedete qui di fianco a me stasera: una squadra preparata e competente, sono orgoglioso di loro”.

Sul palco ha quindi ‘sfilato’, presentandosi brevemente, la squadra di Ascolto Valmadrera: Mauro Dell’Oro, 42 anni, diplomato e tecnico specializzato, consigliere comunale uscente e già designato vicesindaco in caso di vittoria; Elio Bartesaghi, 68 anni, esercente in pensione, consigliere comunale da 25 anni; Luca Boscolo, 59 anni, laureato in legge e Agente di Polizia Locale in un comune del lago; Cristina Colombo, 38 anni, diplomata e responsabile amministrativa; Manuel Corti, 22 anni, laureato in economia aziendale; Giulio Gerosa, 35 anni, laureato in ingegneria energetica e meccanica, docente all’Istituto Fiocchi di Lecco; Veronica Insalaco, titolare di un negozio di acconciature, impegnata nel sociale; Alberto Locatelli, 55 anni, architetto, da oltre 20 anni responsabile di uffici tecnici comunali; Simona Marelli, 43 anni, diplomata in ragioneria e responsabile amministrativa; Paolo Michele Gritti, 59 anni, Segretario della Lega di Valmadrera, diplomato e libero professionista appassionato d’arte; Marco Pozzi, 41 anni, diplomato, dirgente d’azienda; Mirella Pungitore, 63 anni, tecnico elettrico in pensione; Donatella Scaravilli, laureata in business administratio, imprenditrice, consulente aziendale; Ornella Villa, 63 anni, diplomata ed ex dipendente del Ministero dell’Istruzione del Merito; Guido Villa, 69 anni, socio di bottega artigiana ultracentenaria; Alberto Vassena, 43 anni, laureato in ingegneria gestionale, project manager in una società di consulenza informatica.

Univoco l’appello lanciato dai candidati di Ascolto Valmadrera: “Dateci fiducia, e noi vi daremo concretezza”. Un impegno che promette di essere a 360 gradi, come sottolineato da Leidi dando una piccola anticipazione del programma elettorale che presto sarà disponibile a tutta la cittadinanza: “Abbiamo individuato cinque “pillole” tramite cui costruire il nostro impegno per Valmadrera: famiglia, sicurezza, lavoro, decoro e fragilità. Nessun sarà lasciato indietro”.

Tra i principali progetti in programma il candidato sindaco e il portavoce del gruppo Vassena hanno citato l’asse ciclopedonale che attraverserà tutta Valmadrera, collegandola a Civate e a Malgrate: “Un sogno, un asse integrato con la viabilità esistente, sicuro, fruibile da tutti, in particolare famiglie, che porti i cittadini verso Parè prima che i turisti” hanno spiegato. E poi la riqualifica completa della Piazza della Chiesa, il punto principale della città “che deve tornare ad essere luogo di integrazione e incontro per tutte le generazioni”, la revisione in ottica di servire la scuola del parco campus Leopardi e la valorizzazione dell’area di via Casnedi e dell’area lago.

Leidi ha concluso ringraziando ancora una volta la sua squadra: “Grazie a queste persone io darò il 120%, mi sento ancora più capace di quanto pensassi – ha detto – il vero orgoglio è aver trovato in Ascolto Valmadrera e nei tre partiti che mi sostengono un sostegno forte, vero e leale nei miei confronti, vi ringrazio”. Domani sera un aperitivo aprirà ufficialmente la campagna elettorale della coalizione: il candidato sindaco ha annunciato di voler incontrare l’avversario (Cesare Colombo, Progetto Valmadrera, ndr) per un confronto diretto, aperto alla cittadinanza. Domenica mattina invece presso la sede di Ascolto Valmadrera arriverà la Ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli.

